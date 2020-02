Der Mai wird bissig: National Geographic WILD widmet sich einen Monat lang den gefährlichsten Jägern des Tierreichs (FOTO)

München (ots) -- Sonderprogrammierung "Mai mit Biss" mit Fokus auf denschnellsten Jägern, stärksten Kämpfern und gnadenlosestenKillern der Tierwelt- Ab 1. Mai täglich ab 16.10 Uhr als Double Feature und ab 5. Maiimmer dienstags ab 19.25 Uhr drei Wildlife-Formate am Stück- Drei exklusive deutsche Erstausstrahlungen im Rahmen derSonderprogrammierungDer Mai wird bissig! Von Alaska bis Afrika - Raubtiere stehen an der Spitze derNahrungskette und sind die unangefochtenen Herrscher über das Tierreich. Im Maierobern die Jäger auch das Programm von National Geographic WILD. Im Rahmen derSonderprogrammierung "Mai mit Biss" präsentiert National Geographic WILD dreineue Erstausstrahlungen sowie viele andere faszinierende Dokumentationen überdie erfolgreichsten und gefährlichsten Raubtiere unserer Erde. DieseExtrem-Fighter dominieren das Tierreich mit Klauen, Fangzähnen oder mit purerMuskelkraft. Wenn sie aufeinandertreffen, endet die Begegnung nicht seltentödlich. Selbst der Mensch wird in der Wildnis schnell vom Jäger zum Gejagten.Wenn die tödlichsten Raubtiere der Welt auf Jagd gehen, stehen die Chancen fürBeutetiere und auch Menschen meist schlecht. Schlangen betäuben ihre Opfer mitgiftigen Bissen oder erwürgen sie mit enormer Muskelkraft. Krokodileüberwältigen ihr Beute mit der typischen Todesrolle, dabei halten sie die Beutemit ihren starken Kiefern fest und drehen sich mehrfach schnell um die eigeneAchse. Bären sind überraschend schnell und kaum ein Tier vermag sich gegen diemassiven Klauen und kräftigen Kiefer zu wehren. Mit dem Schrumpfen ihrernatürlichen Lebensräume befinden sich immer mehr Raubtiere auf Kollisionskursmit dem Menschen. Die neue Serie "Raubtiere auf Angriff" startet am 5. Mai um20.15 Uhr und dokumentiert, wie es zu den immer häufigeren, oft dramatischenKonfrontationen kommt und wie manchmal selbst den erfolgreichsten Jägern diesicher geglaubte Beute entwischt.Direkt im Anschluss um 21.00 Uhr zeigt National Geographic WILD mit der Serie"Vom Jäger zum Gejagten" eine weitere Deutschlandpremiere. Die drei Episodenkonfrontieren den Zuschauer mit der schockierenden Erkenntnis, dass sich dienatürliche Ordnung mit dem Menschen an der Spitze der Nahrungskette bereitsteilweise umkehrt. Zunehmend werden Menschen, eigentlich die ultimativen Jäger,von wilden Tieren gejagt. Die Gründe für die Angriffe sind oft überraschend.Kampfmaschine oder Kopfarbeiter: Die neue Dokumentation "Die Taktik der Killer"porträtiert am 26. Mai ab 21.05 Uhr die gefährlichsten Raubtiere der Welt. Dienatürliche Selektion begünstigt seit jeher den Stärkeren oder Schlaueren und sohaben manche Jäger im Laufe der Evolution mörderische Strategien wie Hinterhalt,Tarnung oder Rudeljagd perfektioniert, um ihre Beute zur Strecke zu bringen.Andere sind ihren Beutetieren mit tödlichen Waffen wie Krallen, Zähnen oder Giftim ewigen Kampf ums Fressen oder Gefressen werden weit überlegen.Sendetermine:- Die Sonderprogrammierung "Mai mit Biss" mit ausgewähltenDokumentationen und Serien rund um die erfolgreichsten Räuberdes Tierreiches ab 1. Mai täglich ab 16.10 Uhr im Double Featureund ab 5. Mai immer dienstags ab 19.25 Uhr auf NationalGeographic WILD- Die neue Serie "Raubtiere auf Angriff" ab 5. Mai immer dienstagsum 20.15 Uhr auf National Geographic WILD- Die neue Serie "Vom Jäger zum Gejagten" ab 5. Mai immerdienstags um 21.00 Uhr auf National Geographic WILD- Das neue One-Off "Die Taktik der Killer" am 26. Mai um 21.05 Uhrauf National Geographic WILDPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107839/4531401OTS: Nat Geo WildOriginal-Content von: Nat Geo Wild, übermittelt durch news aktuell