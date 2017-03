Ab Mai wieder in Ihrem Freibad: Deutschland wird immer fetter (VIDEO)

München (ots) -Ein Künstler stellt sich seit über einem Jahrzehnt die Frage,weshalb es seit Jahren wöchentlich neue Diäten und Fitnessstudiosgibt, Deutschland allerdings gleichzeitig immer fetter, statt fitterwird. Dann, eine außergewöhnliche Idee! Vergangenen Donnerstag war essoweit: Erstmalig vor laufender Kamera in München!Selbst gebackene Hanfmuffins mit getrockneten Tomaten, Oliven undBasilikum wurden zu Prosecco gereicht. Der Künstler und PublizistStephan C. Daniel präsentierte, unterstützt von Moderatorin AlejandraCuevas (Sky - "Master Chef"), das Lernspiel für Ernährung"Jeu-d'oeuvre". Gemeinsam mit erlesenem Publikum wurde gespielt:Vertreter aus Hochschulen, Ministerien, Lehrerverband und Gastronomenfolgten der Einladung.Das Lernspiel ist Teil des Projekts "Mit Essen Spielt Man", zu demauch der Roman "Baudelaire der Spitzenkoch", eine um das Lernspielkonstruierte Komödie, zählt.Lernziel sei es, im Verlauf des Spiels ein Gefühl dafür zuentwickeln, bei welcher körperlicher Anstrengung der Mensch mehrEiweiß, mehr Kohlenhydrate oder wann er wenig Energie benötigt. DasSpiel richtet sich an die ganze Familie, an Lehrer die esfächerübergreifend als Lernmittel einsetzen können und an dasbetriebliche Gesundheitsmanagement. Jeu-d'oeuvre bietet vierSpielideen (u. a. Proteinpoker).Hanf spiele in Spiel und Buch deshalb eine herausragende Rolle,weil der Mensch etwa ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht braucht,um sich selbst und seine Muskeln zu erhalten, täglich! So derPublizist. Er führte weiter aus, dass Hanf-Eiweiß die beste"Biologische Wertigkeit", zumindest im Vergleich zu anderenpflanzlichen Eiweißen, aufweise. Tierische Eiweiße hätten allerdingsweitaus mehr Wertigkeit, weil sie vollständig seien. Noch besser seies, wenn man tierische mit pflanzlichen kombiniere. Statt sich langemit Quellenangaben aufzuhalten, verwies der Künstler kurzerhand aufdie Arbeiten, über biologische Moleküle, des zweifachenNobelpreisträger Linus Pauling.Das Deutschland immer fetter wird, belegen inzwischen zahlreicheStudien. Der Künstler zitiert u. a. eine aktuelle Ernährungsstudieder TK (Techniker Krankenkasse), die kürzlich etwa die Hälfte derBevölkerung, mit einen BMI (Body-Maß-Index) von über 25 ermittelte! "... es genügt im Grunde, wenn Sie die Augen aufmachen - ab Mai wiederin Ihrem Freibad: Deutschland wird immer fetter! Fett mit E wie Emilnicht I wie Ida."Pressekontakt:PUBLIC-TOOLS Verlag, Herr Daniel, Postf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343, Email: presse@joedoevre.deIn jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplare des Buches unddes Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende Mitteilung.Original-Content von: Public-Tools Verlag, übermittelt durch news aktuell