Mai ist Herzschwäche-Monat / Veranstaltung in Nürnberg informiert

Nürnberg (ots) - Der Mai steht ganz im Zeichen der Herzschwäche -weltweit wird an mehreren Tagen des Monats mit diversenVeranstaltungen die dringend notwendige Aufklärung zu dieser häufigunterschätzten, schweren Erkrankung unterstützt. Auch in Nürnberghaben Interessierte die Möglichkeit sich kostenfrei informieren zulassen.Am Samstag, 4. Mai 2019 findet der 5. Patiententag Herzschwächestatt. In Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Klinikum Süd lädt diePatientenorganisation Herzschwäche Franken e. V. erneut zum ThemaHerzschwäche in den Marmorsaal der Nürnberger Akademie ein. Experteninformieren in verschiedenen Vorträgen umfassend zum ThemaHerzschwäche und bieten anschließend Gelegenheit für Nachfragen undinteraktivem Austausch. Die Veranstaltung wird u. a. von der NovartisPharma GmbH unterstützt.5. Patiententag HerzschwächeSamstag, 4. Mai, 10 bis 14 UhrMarmorsaal, Nürnberger AkademieDen meisten Menschen ist die Herzschwäche, medizinischHerzinsuffizienz, kaum bekannt. Dabei verbirgt sich hinter dem eherharmlos anmutenden Namen "Herzschwäche" eine schwere und potentielltödliche Erkrankung, deren Überlebenschance häufig schlechter ist,als bei den meisten Krebsdiagnosen. Atemlosigkeit, dauerhafteErschöpfung und geschwollene Beine sind typischen Warnsignale derHerzinsuffizienz, die jedoch oft als Anzeichen des Alternsmissverstanden und beim Arztbesuch nicht erwähnt werden. Ein fatalerFehler! Nicht wenige Patienten erhalten ihre Diagnose daher erstnachdem sie überraschend als Notfall in ein Krankenhaus eingewiesenwerden mussten.Herzinsuffizienz ist der häufigste, krankheitsbedingte Grund füreine Krankenhauseinweisung. In Deutschland ist jeder 5. von dieserErkrankung betroffen, Tendenz steigend.Weitere Informationen zur Herzschwäche finden Sie auch unterwww.ratgeber-herzinsuffizienz.de.Über NovartisNovartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren undbesseren Leben zu verhelfen. Als ein führendes globalesPharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen unddigitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mitgrossem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wirregelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten inForschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartiserreichen global mehr als 750 Millionen Menschen, und wir suchen nachneuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zuerweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 105 000 Menschen aus mehrals 140 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie imInternet unter http://www.novartis.com.Pressekontakt:Eva MispelbaumNovartis Pharma GmbHFranchise Communications ManagerTel. +49 911 273 13 051Fax +49 911 273 17 051eva.mispelbaum@novartis.comOriginal-Content von: Novartis Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell