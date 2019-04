Ab Mai exklusiv in der ARD-Audiothek: Ringen um das Grundgesetz

Köln (ots) -"Sollen Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sein?" "GehörtGott in die Verfassung?" "Wird das Tragen von Trachten in Deutschlandverpflichtend?" Fragen wie diese waren Gegenstand von intensiven, zumTeil hitzigen Debatten, die bei der Entstehung des Grundgesetzes vor70 Jahren geführt wurden.Aus den Protokollbänden des Parlamentarischen Rates ist nun dieDoku-Hörspiel-Serie "Guter Rat - Ringen um das Grundgesetz"entstanden, eine Gemeinschaftsproduktion der ARD Radios unterFederführung des WDR. Ab Anfang Mai sind die Folgen zunächst exklusivdigital und on-demand in der ARD Audiothek und dann anlässlich des70. Geburtstags des Grundgesetzes am 23. Mai auf denKultur-Radiowellen der ARD zu hören.Ende der 40er Jahre, Deutschland liegt in Trümmern und in der großenLichthalle des Zoologischen Museums in Bonn versammeln sich 66 Männerund vier Frauen, darunter Konrad Adenauer und Theodor Heuss, um dieerste Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln. IhreDiskussionen, Streitpunkte und Motive sind überliefert in 14Protokollbänden - wortgetreue Transkriptionen der Beratungsgesprächeund des Ringens um einzelne Worte im Bewusstsein ihrer historischenBedeutung. Der dokumentarisch-erzählerische Hörspiel-Mehrteiler"Guter Rat" basiert auf diesen minutiösen Mitschriften einerneunmonatigen, gewissenhaften Arbeitsphase. Texte von Terézia Mora,Özlem Dündar, Georg M. Oswald und Frank Witzel verorten die Themenauch in der Gegenwart und bieten eine individuelle Perspektive aufeinen historischen Moment, der unsere Gesellschaft bis heutedefiniert.Begleitet wird diese exklusive Hörspielveröffentlichung von vielenBeiträgen zu 70 Jahren Demokratie in den ARD Radiowellen sowie einemneuen WhatsApp-Messenger-Service. In persönlichenWhatsapp-Nachrichten geben Konrad Adenauer, Elisabeth Selbert undTheodor Heuss, Abgeordnete im Parlamentarischen Rat 1948 und 49,Einblicke in ihre Arbeit während der Entstehung des Grundgesetzes -in Form von Bildern, Audios und Textnachrichten. Die Nachrichtenberuhen auf den Protokollmitschriften des Parlamentarischen Rates.Anmeldung unter: http://www.wdr.de/k/anmeldung-whatsappVeröffentlichungstermine:Die Folgen des ARD Hörspiel-Mehrteilers stehen exklusiv ab 2. Mai(Teil 1-4) und 13. Mai (Teil 5-8) zum Download in der ARD Audiothekbereit (https://beta.ardaudiothek.de).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kristina BauschWDR KommunikationTelefon 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell