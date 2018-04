Mai-Lights bei KiKA / TV-Premieren an den Feiertagen und zu Pfingsten

Erfurt (ots) - An den Feiertagen im Mai gibt es ein tierisches undactiongeladenes Programm bei KiKA voller Überraschungen undPremieren. "Der Kater mit Hut" (KiKA) erlebt gleich zwei brandneueAbenteuer, während "Garfield" (HR) und Odie in einem extralangenSpecial an Himmelfahrt polizeilich gesucht werden. Rasant geht esPfingstsonntag auch bei den drei Freunden Waldemar, Franz von Hahnund Johnny Mauser in "Mullewapp - Eine schöne Schweinerei" (WDR) zu.Maifeiertag, 1. Mai 2018 um 9:25 Uhr und um 12:40 UhrIm Sommerspecial "Der Kater mit Hut geht campen" (KiKA) amVormittag bei KiKA lädt der Kater die Kinder zu einem Ausflug ein.Ausgestattet mit vielen neuen Songs ist der Film eine Ode an dieNatur und das Draußen sein, wenn der Kater voller Begeisterung denKindern Flora und Fauna zeigt.Gesucht werden ab 12:40 Uhr ein gefräßiger Kater mit Vorliebe fürLasagne und ein treu-doofer Hund, dessen Zunge so lang ist wie seinganzer Kopf, in "Garfield - Aufstand der Nager" (HR). Garfield undOdie werden beschuldigt, zusammen mit ihrem Herrchen Einbrüche in derNachbarschaft begangen zu haben. In gewohnter Manier frisst sich derbeliebte, faule Kater in diesem witzigen und temporeichen Specialdurch die Handlung.Pfingst-Samstag, 19. Mai 2018 um 8:20 Uhr"Der Kater mit Hut reist ins Weltall" (KiKA) und zeigt denKindern, dass es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt, wenn mannur die Augen offen hält. Im Weltall reisen sie Weltall-RoboterhundRover hinterher, der Fotos von Planeten machen und Gesteinsprobensammeln soll. Auf ihrer Reise kommen sie an vielen Planeten, Mondenund Kometen vorbei.Pfingst-Sonntag, 20. Mai 2018 um 13:05 UhrNach Vorlage von Helme Heines beliebten Kinderbüchern über dieAbenteuer der drei berühmten Freunde Waldemar, Franz von Hahn undJohnny Mauser aus Mullewapp, entstand dieses zweite Kinoabenteuer"Mullewapp - Eine schöne Schweinerei" (WDR). Bekannte Schauspielerwie Axel Prahl, Ralf Schmitz, Michael Kessler, Christian Ulmen undCarolin Kebekus leihen den Freunden ihre Stimme.Weitere Informationen, Fotos und Texte sowie einen detailliertenProgrammüberblick finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell