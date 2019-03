Mahnung gegen die Zerstörung der Natur: Daniel Libeskind entwirft Skulpturen für niederländische Palastgärten von Paleis Het Loo / Prinzessin Beatrix eröffnet Ausstellung am 2. April (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Prinzessin Beatrix der Niederlande eröffnet am Dienstag, 2. April,die Ausstellung "The Garden of Earthly Worries" von Daniel Libeskindin den Palastgärten von Paleis Het Loo im niederländischen Apeldoorn.Der berühmte polnisch-amerikanische Architekt entwarf die Skulptureneigens für den Palast, wo sie noch bis Mitte 2021 zu sehen seinwerden. Bei dem Kunstwerk "The Garden of Earthly Worries" handelt essich um vier monumentale Skulpturen. Libeskind ist weltweit für seinespektakulären architektonischen und städtebaulichen Entwürfe bekannt.Es ist das erste Mal, dass in den Gärten von Paleis Het Loozeitgenössische Kunst ausgestellt wird."The Garden of Earthly Worries" zeigt vier abstrakte Skulpturen,die das gestörte Gleichgewicht zwischen Mensch und Naturversinnbildlichen. Die etwa drei Meter hohen Fragmente eines Globusstellen vier chemische Verbindungen dar, die nach Libeskind dieUrsache für den Klimawandel und dessen katastrophale Folgen sind.Libeskinds Darstellung steht in grellem Kontrast zu der geordnetenSchönheit des Barockgartens aus dem 17. Jahrhundert, der die vomMenschen perfektionierte Natur als Paradies repräsentiert. Jedochverändern der technische Fortschritt und menschliches Zutun unserenPlaneten schnell. Daniel Libeskind: "Wir können nicht längerunterscheiden ob Natur Kultur ist oder Kultur Natur."Studio Libeskind in New York ist für die Entwürfe von Museen undanderen kulturellen und öffentlichen Gebäuden wie das Jüdische Museumin Berlin und den Masterplan für den Wiederaufbau des World TradeCenters in New York international bekannt. Für sein Werk wurde er mitzahlreichen Preisen ausgezeichnet.Wegen Erneuerung und Umbau bleibt das Hauptgebäude von Paleis HetLoo bis Mitte 2021 geschlossen. Von April bis September ist dasMuseum in modifizierter Form geöffnet: In den Gärten, den Stallungenund auf dem Vorplatz werden verschiedene Aktivitäten angeboten.Paleis Het Loo wird von der BankGiro Loterij, BPD Cultuurfonds undMondriaan Fonds unterstützt.Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, geöffnet vonApril bis September; Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10-17Uhr. Das Hautgebäude ist bis Mitte 2021 geschlossen. Anfahrt: A1 undA50 bis zur Ausfahrt Paleis Het Loo und weiter den ANWB-Schildernfolgen.Navigationsempfehlung: Amersfoortseweg 1, Apeldoorn (Eingangüber Parkplatz Amersfoortseweg)Pressekontakt:Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC)Alexandra Johnen, PR-Managerc/o RegusRichmodstraße 650667 KölnTel.: +49 (0)221 92042180Mobil: +49 (0)162 7015893Original-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell