Mahler-Festival 2021 in Leipzig - 10 Weltklasseorchester in 12 Tagen am authentischen Ort (FOTO)

Leipzig (ots) - Vom 13. bis 24. Mai 2021 lädt das Gewandhausorchester zumMahler-Festival nach Leipzig ein. Alle Sinfonien und weitere Orchesterwerkewerden von zehn Weltklasseorchestern in nur zwölf Tagen interpretiert.Leipzig und das Gewandhausorchester versprechen einen authentischen Rahmen, dennin Leipzig wurde Mahler zu dem, den wir heute kennen: zum Komponistenfaszinierender Sinfonien. Gustav Mahler verbrachte von 1886 bis 1888 zweientscheidende Jahre seines Lebens in Leipzig. In dieser Zeit stellten sich dieWeichen für seine weitere Karriere. Als Zweiter Kapellmeister am LeipzigerStadttheater dirigierte Gustav Mahler das Gewandhausorchester in nahezu 200Aufführungen und machte sich intensiv mit den Möglichkeiten eines der führendenSinfonieorchester vertraut. In Leipzig komponierte er auch seine 1. Sinfonie underkannte, dass diese Berufung seinen weiteren Lebensweg prägen würde: "Ich mussnun einmal komponieren."In Leipzig wurde Mahler erstmals von einer prominenten Zuhörerschaft undwichtigen Musikrezensenten als Komponist wahrgenommen, als er seineVervollständigung der Oper "Die drei Pintos" von Carl Maria von Weberdirigierte. Mahler selbst schätzte die überregionale Wirkung seiner LeipzigerTätigkeit als besonders karrierefördernd ein: "Ich bin mit einem Schlage eineberühmte Persönlichkeit geworden und zwar nicht nur in Deutschland sondern inder ganzen Welt", schrieb er seinen Eltern.Arthur Nikisch, der während Mahlers Aufenthalt in Leipzig Erster Kapellmeisteram Leipziger Stadttheater war, legte den Grundstein für die Mahler-Rezeption unddirigierte die meisten Leipziger Erstaufführungen (1., 2., 4. und 6. Sinfoniesowie "Das Lied von der Erde") seines ehemaligen Kollegen. Auch derinternationalen Strahlkraft Nikischs ist es zu verdanken, dass Mahlers Musikrasch in den Spielplänen der Orchester weltweit Einzug hielt. BesondereBedeutung in Sachen Mahler-Interpretation beim Gewandhausorchester kommen nebenArthur Nikisch auch Bruno Walter, Kurt Masur, Herbert Blomstedt und RiccardoChailly zu. Chailly führte in seiner Amtszeit 2005 bis 2016 weltweitaufsehenerregende Mahler-Interpretationen auf und hob mit dem legendären"Internationalen Mahler-Festival 2011" die Bedeutung Leipzigs für den SinfonikerMahler nachhaltig ins Bewusstsein der Musikwelt. Die Gesamtaufnahme allerSinfoniern auf DVD und Blu-ray setzte Maßstäbe der Mahler-Interpretation undetablierte den Ruf des Gewandhausorchesters als Mahler-Orchester.Zehn Jahre nach dem ersten Mahler-Festival 2011 präsentieren 2021 erneut EuropasSpitzenorchester ihre individuellen Sichten auf das sinfonische KlanguniversumMahlers. Das Gewandhausorchester und Gewandhauskapellmeister Andris Nelsonsinterpretieren die 2. und die 8. Sinfonie. Fabio Luisi und das RoyalConcertgebouw Orchestra bringen die 5. Sinfonie und die Kindertotenlieder mitnach Leipzig, während Sir Simon Rattle und das London Symphony Orchestra die 6.Sinfonie ("Tragische") spielen. Die 9. Sinfonie führen die BerlinerPhilharmoniker und Kirill Petrenko auf. Das Symphonieorchester des BayerischenRundfunks unter Leitung von Mariss Jansons lassen die 3. Sinfonie in Leipzigerklingen. Daniele Gatti und das Gustav Mahler Jugendorchester haben die 10.Sinfonie (vervollständigt von Deryck Cooke) im Programm. Unter Leitung von VerlyGergiev spielen die Münchner Philharmoniker die 4. Sinfonie und das Lied von derErde. Thomas Hampson ist der Solist von Rückert-Liedern, die er gemeinsam mitden Wiener Philharmonikern und Daniel Harding interpretiert. Letztere spielenzusätzlich die 1. Sinfonie. Die Sächsische Staatskapelle Dresden führt unter derLeitung von Sir Antonio Pappano die 7. Sinfonie auf. Das klagende Lied,Todtenfeier sowie die Lieder eines fahrenden Gesellen interpretieren dasMDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Markus Stenz. Neben den Konzertenumrahmen Film- und Liederabende, thematische Stadtrundgänge "Gustav Mahler inLeipzig" und vieles mehr das Mahler-Festival 2021. Weitere Informationen:Gewandhaus zu Leipzig, www.mahlerfestival.deWer das "Mahler-Festival 2021" besuchen möchte, kann bei der Leipzig Tourismusund Marketing GmbH ein viertägiges Reisepaket vom 13. bis 16. Mai 2021 buchen.Neben dem Besuch der 2. Sinfonie ("Auferstehungs-Sinfonie") im Gewandhaus zuLeipzig werden auch ein Stadtrundgang "Musikstadt Leipzig", ein exklusivesKonzert im GRASSI Museum für Musikinstrumente auf einem historischen Instrumentund ein Abendessen im "Panorama Tower" angeboten. Ein weites Reisepaket für dasMahler-Festival kann für den Zeitraum vom 16. bis 21. Mai 2021 gebucht werden.Anmeldeschluss ist der 10. November 2020. Weitere Informationen und Buchung:www.leipzig.travel/reiseangebotePressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PR - TourismusAndreas SchmidtTel.: +49 (0)341 7104-310E-Mail: presse@ltm-leipzig.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70361/4480222OTS: Leipzig Tourismus und Marketing GmbHOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell