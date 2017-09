Mahindra Comviva unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Emagine International

Neu Delhi (ots/PRNewswire) -Verbesserte Customer Value Management Suite bei gleichzeitigerErweiterung des MobiLytix(TM)-LösungsportfolioMahindra Comviva (http://www.mahindracomviva.com/), ein globalerMarktführer für Mobilitätslösungen, hat eine Vereinbarung zurÜbernahme von Emagine International(https://www.emagineinternational.com/) zu ungenanntem Wertunterzeichnet. Emagine International ist ein Spezialanbieter vonkontextuellen Echtzeit-Marketinglösungen und Managed BusinessIntelligence Services.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130626/625127 )Customer Value Management stellt eine beispiellose Möglichkeit zurSchaffung von Geschäftswert dar. Die Übernahme von Emagine fördertComvivas Stärken erheblich. Außerdem werden neben den Technologie-und Lösungskapazitäten beider Unternehmen ausgereifte ManagedMarketing Services dazu beitragen, dass Comviva einen erhöhtenKudennutzen bietet. Emagines Übernahme wird auch Comvivas regionaleKapazitäten fördern, um End-to-End-Lösungen an Kunden zu liefern.Ebenfalls wird so Comvivas Portfolio durch einige beeindruckendeNeukunden ergänzt, wie z. B. Optus, 9 Mobile (ehemaliges EtisalatNigeria), Virgin Mobile, Vodacom und Vodafone Australia.Comviva kündigte ebenfalls die Ernennung von David Peters, ChiefExecutive Officer, Emagine International, und Amit Sanyal, BusinessHead, Customer Value Management bei Comviva, als Executive Heads deszusammengeführten Unternehmens an.Manoranjan 'Mao' Mohapatra, CEO, Mahindra Comviva, kommentiertedies mit den Worten: "Wir freuen uns sehr darüber, uns mit Emaginezusammenzutun, denn so steigern wir enorm unsere Möglichkeiten, vonder boomenden Nachfrage nach analytischen Verbraucherlösungen zuprofitieren. Comviva konzentriert sich darauf, eine Führungspositionin diesem Bereich zu sichern. In diesem Sinne befinden wir uns ineiner guten Position, um allen unseren Interessenvertretern einbeschleunigtes Umsatzwachstum zu liefern."Anlässlich dazu sagte David Peters, CEO, Emagine International:"Wir sind zuversichtlich, dass die gemeinsamen Stärken, diegemeinsame Dienstleistungskompetenz und das gemeinsame Talentunserer Unternehmen für größere End-to-End-Möglichkeiten vonProdukten und Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber sorgenwerden, wodurch allen unseren bestehenden Kunden weltweit eingrößerer Wert vermittelt wird, und so neue Möglichkeiten fürbeschleunigtes Wachstum geschaffen werden."Emagine International, gegründet 1998, ist ein führender Anbietervon kontextueller Echtzeit-Marketing-Software und Managed MarketingServices für Kommunikationsdienstleister. Emagine ermöglichtinternationalen Telekommunikationsbetreibern, Kundenfluktuationen zureduzieren und durch Kunden inkrementelle Netto-Umsatzströme zuschaffen. Das wird durch intelligente Echtzeit-Kampagnen undInteraktionen erreicht, die persönlich, relevant und zeitgerecht sind- wahres "Marketing To One®". Emagine hat eine bahnbrechendeEntscheidungsplattform namens RED.cloud (Real-Time Event Decisioning)entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine fortschrittlicheEchtzeit-Entscheidungsplattform, über die Betreiber dieAufmerksamkeit eines Kunden erzielen können, um diesen dann inMikromomenten zum Handeln anzuregen. Das wiederum soll sowohl dieKundeerfahrung wie auch den inkrementellen Umsatz maximieren.Informationen zu Mahindra ComvivaMahindra Comviva ist der weltweite Marktführer fürMobilitätslösungen sowie ein Tochterunternehmen von Tech Mahindra undTeil der 19 Milliarden USD schweren Mahindra Group. Durch seinumfassendes Portfolio an mobilen Finanz-, Content-, Infotainment-,Messaging- und mobilen Datenlösungen ermöglicht Mahindra ComvivaDienstleistungsanbietern, ihre Kundenerfahrung zu verbessern, Kostenzu rationalisieren und Umsatzwachstum zu beschleunigen. SeineMobilitätslösungen werden von über 130 Mobildienstleistern undFinanzinstitutionen in mehr als 95 Ländern eingesetzt, die das Lebenvon über zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt transformieren.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.mahindracomviva.comBei weiteren Anfragen wenden Sie sich bitte an:Sundeep MehtaGlobal PR & Corporate CommunicationsMahindra ComvivaKontakt: +91-124-481-9000E-Mail: pr@mahindracomviva.comOriginal-Content von: Mahindra Comviva, übermittelt durch news aktuell