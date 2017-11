Mahindra Comviva positioniert sich im zweiten Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management (IRCM) for CSPs

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Cape Town, Südafrika (ots/PRNewswire) -Auszeichnung für Lösungs-Suite für Abrechnung und Kundenanalytikim zweiten Jahr in FolgeMahindra Comviva, Weltmarktführer bei Mobilitätslösungen, gabheute bekannt, dass es im zweiten Jahr in Folge im Gartner MagicQuadrant for Integrated Revenue and Customer Management (IRCM) forCSPs 2017(*) aufgestellt wurde. Das Unternehmen wurde alsNischenanbieter für seine Abrechnungslösungen (iPACS(http://blog.mahindracomviva.com/what-is-ipacs/), mBAS (https://www.mahindracomviva.com/wp-content/uploads/2017/05/mBAS-Direct-Carrier-Billing-Solution.pdf)) sowie seine Kundenanalytik-Suite Mobilytix[TM] (https://www.mahindracomviva.com/products/customer-value-management/mobilytix-suite.htm) ausgezeichnet.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130626/625127 )Gartners Magic Quadrant für den IRCM-Markt setzt sich ausKommunikationsdienstleistern (CSPs) zusammen, die anStandard-Softwarepaketen interessiert sind, mit denen sichunternehmenskritische Geschäftsprozesse in Zusammenhang mit Ertrags-und Kundenmanagement verbessern lassen. IRCM erfüllt alleProzessanforderungen hinsichtlich Transaktionsabrechnung, unabhängigvon Produkt, Dienstleistung, Erfüllungsnetzwerk, Kundenart oderZahlungsmethode für einen bestimmten CSP. Es beinhaltet einen Satzintegrierter kunden- und netzwerkseitiger Lösungen für Kundenakquise,Kundenbindung und Monetisierungsfunktionen. (*) In dem Dokumentwerden Lösungs-Suites bewertet, die unter anderem die folgendenFunktionen bereitstellen: Abrechnung, Kundenbetreuung, Bemessung,Verrechnung, Preisgestaltung, Partnerbeziehungs-Management,Richtlinien-Management, Vermittlung, Self-Service und Analytik.Manoranjan Mohapatra, CEO von Mahindra Comviva, kommentierte: "Wirsehen die Auszeichnung von Mahindra Comviva als Anerkennung einesumfassenden IRCM-Produktportfolios mit Lösungen, die skalierbar,einfach konfigurierbar und implementierbar sind und niedrigeGesamtbetriebskosten (TCO) bieten. Wir arbeiten unermüdlich an F&Eund termingerechter Erfüllung. Kombiniert mit Lösungen für Big Data,Analytik, digitale Dienste und Cloud-Bereitstellung sind wir gutaufgestellt, um die sich wandelnden Anforderungen der Branche zubedienen."Mahindra Comvivas cloudtaugliche Abrechnungslösungen (iPACS undmBAS) sind weltweit über 65 Mal implementiert. iPACS standardisiertFunktionen wie Kundeninteraktions-Management, Abrechnung undProvisionierung über wichtige Geschäftsprozesse hinweg undunterstützt die Entscheidungsfindung durch konvergierte Berichte undAnalysen. Mit der mBAS-Plattform lassen sich Fremdverkäufeeffizienter abwickeln und Lösungen für Kundenbezahlung undProvisionierung in Echtzeit verwalten.Mahindra Comvivas Analytik-Suite Mobilytix[TM] wurde in 25 Ländernrund um den Globus mehr als 40 Mal implementiert und unterstützt über500 Millionen Kunden. Das datengestützten Marketing-Tool versorgtMarketingprofis mit Echtzeit- und kontextbezogenen Marketingangebotenquer durch verschiedene Kanäle und auf jedem beliebigen Endgerät, umUpselling- und Crossselling-Aktionen effektiv umzusetzen. Die Lösungliefert jeden Tag 800 Millionen digitale Marketingbotschaften undbietet 60 % Genauigkeit bei Prognosen der Abwanderungsquote mit biszu 5 % Umsatzwachstum.Quelle (*) Gartner, Magic Quadrant for Integrated Revenue andCustomer Management for CSPs, 17. Oktober 2017, Norbert J. Scholz,Jouni Forsman, Amresh NandanHaftungsausschlussGartner spricht keine Empfehlungen für die in seinenForschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oderDienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur dieHersteller mit den besten Bewertungen auszuwählen.Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen derGartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht alsTatsachenangaben ausgelegt werden. Gartner lehnt jeglicheausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Zusammenhang mitdieser Forschung ab, einschließlich aller Garantien derMarktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.Pressekontakt:Sundeep MehtaKontakt: +91-124-481-9000E-Mail: pr@mahindracomviva.comOriginal-Content von: Mahindra Comviva, übermittelt durch news aktuell