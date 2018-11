Magwas: Wir schützen Frauen

Berlin (ots) - Ihr eigenes Zuhause wird für viele Frauen zur FalleAm Sonntag, 25. November 2018, ist der Internationale Tag derGewalt gegen Frauen und am heutigen Donnerstag wird im DeutschenBundestag der Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend beraten. Dazu erklärt die Vorsitzende der Gruppeder Frauen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, YvonneMagwas:"Die jüngsten Zahlen zur Gewalt an Frauen sind erschütternd. Esist unfassbar, dass in Deutschland nahezu jeden dritten Tag eine Frauvon ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Der Gedanke, dassmehr als 110.000 Frauen Zuhause nicht sicher sind, ist kaum zuertragen.Gewalt gegen Frauen muss deshalb konsequent bekämpft werden.Deshalb unterstützen wir die Frauenhäuser in Deutschland. Wir habenein Aktionsprogramm zur Prävention und Unterstützung für von Gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder initiiert und dafür imBundeshaushalt 2019 zusätzlich 15 Millionen Euro eingestellt.Hinzukommt, dass die Vernetzung zwischen den Frauenhäusernverbessert werden muss. Der 'Runde Tisch' der Bundesministerin musszügig Ergebnisse bringen. Ziel muss es sein, dass vor Ort genügendPlätze zur Verfügung stehen. Finanzielle Nöte dürfen nicht alsArgument vorgeschoben werden. Bund, Länder und Kommunen sind gefragt.Wir ermöglichen in diesem Haushalt die Errichtung eines digitalenNetzwerks für die Vermittlung von Frauenhausplätzen. Damit wird eszukünftig wesentlich einfacher sein, für akut von Gewalt betroffeneFrauen kurzfristig einen Platz in einem Frauenhaus zu finden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell