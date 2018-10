Magwas: Wichtiger Schritt zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen

Berlin (ots) - Brückenteilzeit schließt Lücke bei Entgelt undRenteAm heutigen Donnerstag, 18. Oktober 2018, wird im DeutschenBundestag das Gesetz zur Brückenteilzeit beschlossen. Dazu erklärtYvonne Magwas, die Vorsitzende der Gruppe der Frauen derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag:"Die Einführung der Brückenteilzeit ist ein weiterer wichtigerSchritt hin zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen. Studienbelegen, dass mehr als jede zweite erwerbstätige Mutter auch dannnoch in Teilzeit arbeitet, wenn ihr jüngstes Kind bereits imTeenageralter ist. Das tun Frauen oft nicht freiwillig, sondern weilihnen die Rückkehr in Vollzeit verwehrt wird oder weil eine Betreuungfehlt.Diese Arbeitszeitverkürzung wirkt sich nicht nur heute negativ aufdas monatliche Einkommen aus, sondern auch in der Zukunft. Denn siebedingt automatisch eine geringere Rente. Die Entgeltlücke setzt sichin der Rente fort.Mit der Brückenteilzeit erleichtern wir die schnellere Rückkehrauf eine Vollzeitstelle. Davon profitieren Frauen sowohl beim Lohnals auch bei der Rente."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell