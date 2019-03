Magwas: Geschlechterstereotype aufbrechen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Girls' Day/Boys' Day-Programm bei derCDU/CSU-BundestagsfraktionAm heutigen Donnerstag ist Girls' Day/Boys' Day 2019. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion beteiligt sich wieder an diesemZukunftstag für Mädchen und Jungen. Dazu erklärt Yvonne Magwas,Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:"Wir freuen uns, dass die Mädchen und Jungen heute am Girls'Day/Boys' Day 2019 bei uns sind. Sie erhalten Informationen undEinblicke in die Arbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.Im Gespräch mit Staatsministerin Dorothee Bär und weiterenBundestagsabgeordneten werden sie vieles über den politischenArbeitsalltag erfahren. Zudem bieten wir ihnen spannende undinteressante Einblicke in Arbeitsbereiche hinter den Kulissen. DieSchülerinnen und Schüler lernen dabei die unterschiedlichenTätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsererBundestagsfraktion kennen.Mit unserem Angebot wollen wir den Jugendlichen zeigen, dassPolitik und Demokratie Spaß machen. Indem wir den Mädchen und Jungenheute die Chance bieten, in ungezwungener Atmosphäre ein neuesBerufsfeld kennenzulernen, leisten wir einen Beitrag,Geschlechterstereotype bei der Berufswahl aufzubrechen."Hintergrund: Beim Girls' Day/Boys' Day werden Schülerinnen undSchüler an einem Tag in Betriebe und Institutionen eingeladen, umdort neue Berufsbilder kennenzulernen. Viele politische Institutionenbeteiligen sich mit Programmen an diesem Zukunftstag für Mädchen undJungen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell