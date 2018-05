Berlin (ots) - Die Europäische Bewegung Deutschland verleiht Preisan engagierte JournalistinAm heutigen 9. Mai verleiht die Europäische Bewegung Deutschlande.V. den Preis "Frau Europas 2018" an Düzen Tekkal. Dazu erklärt dieVorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Yvonne Magwas:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert Düzen Tekkal sehrherzlich zum Preis 'Frau Europas 2018'. Mit herausragendem Engagementsetzt sich die Journalistin seit vielen Jahren für ein vereintesEuropa ein und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration undzum Schutz von Minderheiten.Einen intensiven Blick richtet Düzen Tekkal dabei etwa auf dasLeben der Jesidinnen und Jesiden im Irak. Der von ihr gegründeteVerein HAWAR.help unterstützt Frauen, die Gefangene des 'IslamischenStaates' waren, und hilft ihnen, ein eigenständiges Leben aufzubauen.Die Union unterstützt Düzen Tekkals Einsatz gegen Gewalt gegenFrauen vor allem in kriegerischen Konflikten und schätzt dieExpertise der Journalistin. Wir wünschen Düzen Tekkal weiterhin vielKraft und Mut und werden uns im Rahmen unserer parlamentarischenArbeit auch zukünftig für die weltweite Einhaltung von Frauenrechteneinsetzen."Hintergrund:Die Europäische Bewegung Deutschland e.V. (EBD) ist das größteüberparteiliche Netzwerk für Europapolitik in Deutschland. Mit dem"Preis Frauen Europas - Deutschland" ehrt die Europäische BewegungDeutschland seit 1991 Frauen, die sich durch ihr mutiges, kreativesoder ehrenamtliches Engagement in besonderer Weise für dasZusammenwachsen und die Festigung eines vereinten Europas einsetzen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell