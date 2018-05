Magnus Kastner wird CEO bei Endemol Shine Germany (FOTO)

Köln (ots) -Die Endemol Shine Group ernennt Magnus Kastner zum neuen ChiefExecutive Officer von Endemol Shine Germany.Magnus Kastner bringt 25 Jahre Erfahrung in der TV- undMedienbranche mit; zuletzt war er CEO der internationaleneSports-Firma Turtle Entertainment in Los Angeles. Zuvor war KastnerCEO und Executive Vice President Northern Europe bei ViacomInternational Media Network; President der Rotana Media Group inDubai sowie Senior Vice President und General Manager bei DiscoveryNetworks Deutschland. Dort war er auch für den Auf- und Ausbau desMännersenders Dmax im deutschen Markt zuständig und leitete nebenDmax, die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Discovery HD und AnimalPlanet. Vor seiner Zeit bei Discovery Networks war er Geschäftsführerder Mediaagentur OMD in Hamburg.In seiner neuen Funktion als CEO Endemol Shine Germany wirdKastner ab Juni an Boudewijn Beusmans, Chairman Northern EuropeEndemol Shine Group, berichten und damit das Interim-Managementbestehend aus Rainer Laux, Ute März und Gabi Abegg ablösen.Magnus Kastner: "Endemol Shine Germany ist ein großartiges,kreatives und dynamisches Unternehmen mit einer beispiellosenErfolgsgeschichte, sowohl in der Entwicklung und Kreation von Contentals auch in der plattformübergreifenden Adaption von internationalenFormaten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team inDeutschland und mit den neuen Kollegen der globalen Endemol ShineGroup."Boudewijn Beusmans: "Magnus ist ein außerordentlich talentierterManager mit einem tiefgreifenden Wissen der deutschenMedienlandschaft kombiniert mit internationaler Erfahrung undWeitblick. Wir freuen uns, ihn ab Juni an Bord zu haben und bedankenuns bei Rainer, Ute und Gabi, die einen hervorragenden Job alsInterim-Management gemacht haben."Sophie Turner Laing, CEO Endemol Shine Group: "Wir freuen unssehr, Magnus bei Endemol Shine willkommen zu heißen. Mit seinerErfahrung und Expertise ist er eine exzellente Ergänzung sowohl fürdas deutsche Team als auch für das internationale Netzwerk derEndemol Shine Group."Endemol Shine Germanys aktuelles Portfolio beinhaltet unteranderem Formate wie Big Bounce (RTL), Wer wird Millionär (RTL), PromiBig Brother (Sat.1), The Wall (RTL), Kitchen Impossible (VOX),Masterchef (Sky), Hot oder Schrott (VOX), 6 Mütter (VOX), Beat theBox (VOX), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1), Vermisst(RTL), Showdown - Die Wüstenchallenge (RTL), Die Promi Darts WM(ProSieben) oder Woozle Goozle (Super RTL). Weiterhin gehören dieJoint Venture Firmen Florida TV in Berlin (Late Night Berlin, DieBeste Show der Welt, Das Duell um die Welt, Beginner gegen Gewinner),die META productions (akte 20.18, Achtung Abzocke, Judith Rakers -Abenteuer Pferd) sowie die Fiction-Produzenten Wiedemann & BergTelevision (u.a. Produzenten der ersten deutschen Netflix-Serie Dark,Tatort Dresden, Tatort Weimar oder 4 Blocks) zu Endemol ShineGermany. Komplettiert wird das Portfolio durch die TochterfirmaEndemol Shine Beyond, die mit ihrem Content vor allem eine jungeZielgruppe anspricht und plattformübergeifend Content für Marken wieCoca Cola, ALDI SÜD, OTTO oder die Techniker Krankenkasse entwickeltund produziert.Pressekontakt:Simone LenzenHead of CommunicationsEndemol Shine GermanySimone.lenzen@endemolshine.deT: 49 221 650 30 102www.endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell