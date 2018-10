Magnus Concordia: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Magnus Concordia unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommerzielles Drucken". Die Magnus Concordia-Aktie notierte am 29.10.2018 mit 0,206 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Wie Magnus Concordia derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die Magnus Concordia ist mit einem Kurs von 0,206 HKD inzwischen -6,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,43 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Magnus Concordia mit einem Wert von 46,13 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Commercial Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 101,02 , womit sich ein Abstand von 54 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Magnus Concordia lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Magnus Concordia in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".