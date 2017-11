Magnus Brechtken nahm in Hannover den NDR Kultur Sachbuchpreis 2017 entgegen

Hamburg (ots) - Für seine Biografie "Albert Speer. Eine deutscheKarriere" ist Magnus Brechtken am Mittwoch, 22. November, mit dem NDRKultur Sachbuchpreis 2017 ausgezeichnet worden. Der Jury-Vorsitzendeund NDR Programmdirektor Hörfunk, Joachim Knuth, überreichte denPreis im Rahmen einer festlichen Gala im Schloss Herrenhausen inHannover."Wir vergeben diesen Preis, der mit 15.000 Euro dotiert ist, ausgelebter Überzeugung. Die Werte, für die gute Sachbücher stehen, sinduns wichtig. Genaue Forschung und Recherche, Gedankenschärfe,Esprit, Erkenntnis für eine Gesellschaft im Wandel: Sachbücher, dieall dies bieten, sind durch nichts zu ersetzen", so Knuth in seinerBegrüßungsrede.Die Laudatio auf Magnus Brechtken hielt Hendrik Brandt,Jury-Mitglied und Chefredakteur der Hannoverschen AllgemeinenZeitung. Er betonte die außergewöhnliche Arbeit von Brechtken: "SeinSpeer-Buch ist weit mehr als noch eine Speer-Biografie. Es ist einbeeindruckendes Langzeit-Projekt, in dem sich die NS-Maschinerie inall ihrer mörderischen Konsequenz ebenso spiegelt wie die Geschichteder jungen Bundesrepublik und sogar ihrer angelsächsischen Freunde.Dabei kommt niemand gut weg. Magnus Brechtken ist für seineHinwendung zum - wenn man so will - ganzen Speer und seinem zu allenZeiten illustren Umfeld außerordentlich zu danken."Ebenfalls verliehen wurde der mit 10.000 Euro dotierteNachwuchspreis "Opus Primum" der VolkswagenStiftung. Preisträger Dr.Andreas Cassee nahm die Auszeichnung für sein Buch "GlobaleBewegungsfreiheit - Ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen"entgegen.Für den musikalischen Rahmen sorgte das Ebonit Saxophone Quartetaus den Niederlanden. Durch den Abend führte NDR Kultur ModeratorUlrich Kühn.Weitere Informationen gibt es im Internet unterhttp://NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel: 040-4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell