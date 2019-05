Magnet360, Mindtrees Salesforce-Praxis, von ISG als Leader in Professional Services for Salesforce Sales and Service Cloud positioniert

Unternehmen überzeugt durch seine Accelerators und Lösungen beiVerbrauchsgütern und Einzelhandel, Fertigung, Finanzdienstleistungenund HealthcareWarren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Magnet360 (http://www.magnet360.com/), die Salesforce-Praxis vonMindtree (http://www.mindtree.com/), hat sich im U.S. ISG ProviderLens(TM) Report für das Salesforce-Ökosystem als Leader in derKategorie "Professional Services for Salesforce Sales and ServiceCloud" positioniert. Die Auszeichnung wird für unsere langfristigeInvestition in Salesforce-Lösungen sowie unsere praktischeSalesforce-Leistungskompetenz quer durch verschiedene Industrienverliehen.Der ISG Provider Lens Report zum Salesforce-Ökosystem beleuchtetDienstleister, die Aspekte der Systemintegration eines Projekts fürSalesforce-Kunden abdecken. Der Report legt den Schwerpunkt aufUnternehmen, die Salesforce Sales und Service Clouds nutzen."Die technologische Systemkomplexität in großen Unternehmen,einschließlich Altsystemen, macht es für Unternehmen schwierig, denmaximalen Nutzen aus ihrer Investition in Salesforce Clouds zuerhalten", sagte Matt Meents, CEO von Magnet360. "Diese Anerkennungvon ISG geht auf die Investitionen zurück, die wir über viele Jahregetätigt haben, um unseren Kunden dabei zu helfen, das Potenzialihrer Salesforce Platform für die Geschäftstransformation vollausschöpfen."Der ISG-Report würdigt Magnet360s Stärken in den folgendenBereichen:- Lösungen und Accelerators für die Industrie: Magnet360 hatverschiedene Industrielösungen im Angebot, unter anderem fürVerbrauchsgüter und Einzelhandel, Fertigung (einschließlichIoT-Aspekten), Finanzdienstleistungen (mit SchwerpunktVersicherungsgeschäft und Partnerschaft mit Duck Creek) sowie diePatient Engage-Lösung für Healthcare. Connected Manufacturing vonMagnet360 ist eine leistungsstarke Lösung für Service Cloud mitstarker Gewichtung von IoT-Elementen.- Methodik: Magnet360 wendet eine ausgeklügelte Methodik auf Projektean und beinhaltet eine Auswahl an Accelerators, um bestimmteProjektaktivitäten zu unterstützen (beispielsweise Code Analyzer,Org Optimizer und Risk Base Testing). Magnet360 legt denSchwerpunkt auf die ersten Projektphasen und wendet dort seine FastForward-Methodik zur Strategieentwicklung und Roadmap-Planung an.- Augenmerk auf Datenqualität: Magnet360s Projektmethodik isthaarscharf auf Datenmanagement abgestimmt; dazu gehört die Messungder Datenqualität im Rahmen der Bewertung des Geschäftserfolgs.- Bemühen um den Kunden: Magnet360 hat einen wachsendeninternationalen Kundenstamm und für seine Arbeit mit Kunden mehrereSalesforce Partner Innovation Awards gewonnen."Salesforce-Kunden suchen nach Partnern, dieMulti-Cloud-Implementierungen unterstützen können; diese erfordernein gut ausgearbeitetes Beschaffungsmodell, um erfolgreich zu sein",sagte Jan Erik Aase, Director und Principal Analyst bei ISG. "Mitseiner Magnet360-Praxis ist Mindtree in der Lage, 15 JahreSalesforce-Erfahrung und gekonnte Integration mit anderenTechnologiepaketen zu kombinieren. Damit sind sie ein führenderPartner im komplexen Salesforce-Ökosystem."Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant Reports liefern wertvolleErkenntnisse über die Leistungskompetenz von Dienstleistern. ISG hateine eigene Methodik entwickelt, die empirische, datengestützteForschungsdaten und Marktanalyse mit Praxiserfahrung und Einblickendes globalen Beraterteams von ISG zusammenführt.Weitere Informationen zu Magnet360 finden Sie unter:https://www.magnet360.com/ (https://www.magnet360.com/)Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud und andere Namen sindMarken von salesforce.com, inc.Informationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweitführendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor.Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der globalenTop-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner.Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft,Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern undTechnologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung undschnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum decktfolgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlichAutomatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung beiBeschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance undRisiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien undAbläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowieTechnologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hatseinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmenbeschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt fürseine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertesBranchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassigesLeistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage derbranchenweit umfassendsten Marktdaten.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Kunden in 17Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten undWachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseresContinuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise,Industriewissen und Forschung in aufkommenden Technologien, um fürmehr als 340 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftlicheInnovation zu ermöglichen. Mindtree wird immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. 