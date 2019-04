Auch Magnesium ist für die Knochen wichtig / Tipps für starke Knochen

Bonn (ots) - Unsere Knochen sollten wir ein Leben lang stärken, umuns vor Osteoporose zu schützen. Dass dafür Kalzium wichtig ist, istallgemein bekannt. Doch auch ausreichend Magnesium senkt das Risikofür Knochenbrüche bei Osteoporose, wie eine aktuelle Studie gezeigthat. Kalzium dient als Knochenbaustein und Magnesium regelt denKnochenstoffwechsel. Zudem ist Vitamin D nötig, um Kalzium in denKnochen einzubauen. Ein einfacher und natürlicher Tipp, um dieKnochen zu stärken heißt daher: Möglichst täglich rausgehen, denn beiTageslicht wird in unserer Haut Vitamin D gebildet. Eine gutenatürliche Mineralstoffquelle sind Heilwässer mit viel Kalzium undMagnesium.Osteoporose vorbeugenOsteoporose ist weit verbreitet. In Deutschland leidet jede vierteFrau über 50 an brüchigen Knochen, bei den über 75-jährigen hat sogardie Hälfte Osteoporose. Betroffen sind etwa 6,3 Mio. Frauen undMänner. Etwa die Hälfte erlitten bereits Knochenbrüche. Deshalb giltes, ein Leben lang vorzubeugen.Kalzium - der wichtigste KnochenbausteinKalzium ist der Hauptbestandteil unserer Knochen und verleihtihnen Stabilität. Je mehr Kalzium die Knochen enthalten, destodichter, fester und belastbarer sind sie. Wer bereits in der Kindheitüber längere Zeit ausreichend Kalzium aufnimmt, kann dieKnochendichte nachhaltig erhöhen und das Osteoporose-Risiko senken.Selbst im Alter kann man noch etwas tun: Wissenschaftler habenermittelt, dass ältere Frauen, die täglich einen Liter Wasser mit 400mg Kalzium trinken, die Knochendichte einer sieben Jahre jüngerenFrau erreichen können.Eine gute, kalorienfreie Quelle für Kalzium sind kalziumreicheHeilwässer ab etwa 250 mg Kalzium pro Liter. Sie sind ausdrücklichzur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Osteoporosezugelassen.Magnesium - regelt den KnochenstoffwechselEtwa 60 Prozent des Magnesiums in unserem Körper befinden sich inden Knochen. Dort hilft es, den Knochenstoffwechsel zu regeln.Studien zeigen, dass eine hohe Magnesiumzufuhr mit einer hohenKnochendichte bei Gesunden einhergeht. Und Menschen mit Osteoporose,die mehr Magnesium aufnahmen, hatten ein geringeres Risiko fürKnochenbrüche, wie eine aktuelle Studie ergab. Auf natürliche Weisereichlich Magnesium tanken, kann man zum Beispiel mitmagnesiumreichen Heilwässern ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter.Sonne und Bewegung - machen Knochen starkKalzium dient als Knochenbaustein und Magnesium regelt denKnochenstoffwechsel; dazu ist noch Vitamin D nötig, um Kalzium in denKnochen einzubauen. Vitamin D kann der Körper bei Sonneneinstrahlungin der Haut bilden. Deshalb gehen Sie möglichst jeden Tag mindestenseine halbe Stunde raus, auch wenn der Himmel bedeckt ist. Wenn Siesich dabei noch intensiv bewegen, stärkt das die Knochen zusätzlich.Informationen über Anwendungsgebiete und Wirkungen von Heilwässernsowie eine Liste aller Heilwässer mit ihren Inhaltsstoffen finden Sieauf www.heilwasser-ratgeber.dePressekontakt:Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell