Magnesium gegen chronische Entzündungen / Risikofaktor für Diabetes, Bluthochdruck und Herzinfarkt

Bonn (ots) - Leichte chronische Entzündungen kommen heutzutageimmer häufiger vor. Auch viele Erkrankungen, wie z.B.Arteriosklerose, Asthma oder Rheuma gehen mit Entzündungen einher.Chronische Entzündungen bleiben oft unbemerkt, doch auf Dauerbelasten sie den Körper und strapazieren das Immunsystem. Langfristigkönnen solche Entzündungen das Risiko für Diabetes, Bluthochdruck undHerz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Studien haben jetzt gezeigt,dass ein Magnesiummangel chronische Entzündungen auslösen oderfördern kann. Deshalb sollte man stets auf ausreichend Magnesiumachten. Das gilt insbesondere für Übergewichtige, Ältere, Diabetikerund Menschen mit hohem Blutdruck. Empfohlen werden 300 mg Magnesiumpro Tag für Frauen und 350 mg für Männer. Neben Vollkornprodukten,Hülsenfrüchten, Nüssen und Ölsaaten eignen sich magnesiumreicheHeilwässer als kalorienfreie Magnesiumquellen.Als magnesiumreich gilt ein Heilwasser ab etwa 100 mg Magnesiumpro Liter. Welche Heilwässer viel Magnesium enthalten zeigt dasHeilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com. Dort gibt es auchweitere Informationen und Studien über Heilwässer und ihreMineralstoffe.Chronische Entzündungen bleiben oft unbemerktAkute Entzündungen machen sich unmissverständlich bemerkbar durchrotes, geschwollenes, überwärmtes Gewebe und Schmerzen. Leichtechronische Entzündungen laufen dagegen oft unbemerkt ab undverursachen allgemeine Symptome, die schwer einzuordnen sind. Dochauf Dauer stressen solche Entzündungen den Körper, da das Immunsystemquasi dauerhaft in Alarmbereitschaft arbeitet.Chronische Entzündungen nehmen zuIn den letzten Jahrzehnten nehmen chronische Entzündungen immermehr zu. Ob das mit unserem Lebensstil, mit ungesunder Ernährung,mangelnder Bewegung oder mit Umwelteinflüssen zusammen hängt, istnoch unklar. Klar ist jedoch, dass ein Mangel an Magnesium chronischeEntzündungen auslösen oder verstärken kann, wie zahlreiche Studienzeigen.Magnesium reguliert wichtige KörperfunktionenMagnesium steuert zahlreiche wichtige Prozesse im Körper, da esüber 300 Enzyme aktiviert. So ist Magnesium auch an der Regulationdes Zuckerstoffwechsels, der Funktion der Blutgefäße, desHerzrhythmus und der Arbeit unserer Muskeln beteiligt. Das erklärtauch, warum ein Mangel an Magnesium Körperfunktionen stört undständige leichte Entzündungen auslösen kann.Ausreichend Magnesium schützt vor EntzündungenAuf lange Sicht erhöhen diese chronischen Entzündungen das Risikofür Diabetes mellitus, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Immer wieder zeigen Studien einen Zusammenhang zwischenMagnesiummangel und diesen Erkrankungen. So sind Diabetiker häufigernicht ausreichend mit Magnesium versorgt. Menschen, die zu wenigMagnesium aufnahmen, hatten zudem ein höheres Risiko fürBluthochdruck und Schlaganfall, wie Studien ergaben.Entzündungen häufiger im Alter und bei AdipositasIn ihren Untersuchungen stellten die Forscher auch fest, dassstark übergewichtige Personen häufiger chronische Entzündungenaufweisen. Auch bei Diabetikern finden sich erhöhte Entzündungswerte.Zudem vermuten Forscher, dass chronische Entzündungen wesentlich dazubeitragen, dass wir altern.Vollkorn und Heilwässer liefern viel MagnesiumVor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, lebenslang auf eineausreichende Versorgung mit Magnesium zu achten. Besonders wichtigist das für Übergewichtige, Ältere, Diabetiker und Menschen mitBluthochdruck. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE e. V.empfiehlt Frauen, täglich 300 mg Magnesium aufzunehmen und Männern350 mg. Viel Magnesium steckt zum Beispiel in Vollkorngetreide(Vollkornbrot, -flocken, -müsli etc.), in Hülsenfrüchten (Erbsen,Linsen, Bohnen, Soja etc.), Nüssen und Ölsaaten (Leinsamen, Chia,Sesam, Mohn etc.). Eine besonders gute Quelle für Magnesium sindzudem Heilwässer ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter. Sie liefernleicht verfügbares Magnesium, das der Körper gut aufnehmen kann -ganz ohne Kalorien.Studien:Simental-Mendia et al. Effect of Magnesium Supplementation onPlasma C-reactive Proteine Concentrations: A Systematic Review andMeta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Curr Pharm Des.2017;23:4686Nielsen FH. Magnesium deficiency and increased inflammation:current perspectives (Review). Journal of Inflammation Research2018:11 25-34Han et al. Dose-response relationship between dietary magnesiumintake, serum magnesium concentration, and risk of hypertension: asystematic revier wand meta-analysis of prospective cohort studies.Nutr. J. 2017;16(1):26Qu et al. Magnesium and the risk of cardiovascular events: ameta-analysis of prospective cohort studies. PLoS One.2013;8(3):e57720Bain et al. The relationship between dietary magnesium intake,stroke and its major risk factors, blood pressure and cholesterol, inthe EPIC-Norfolk cohort. Int J Cardiol. 2015 Oct 1;196:108-14Ford ES. Body mass index, diabetes, and C-reactive protein amongU.S. adults. Diabetes Care. 1999 Dec;22(12):1971-7Pressekontakt:Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell