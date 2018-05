Magnesium - in allen Lebenslagen wichtig / Mangel erkennen und vermeiden (FOTO)

Ismaning (ots) -Es ist ein essenzieller Mineralstoff, den jeder Mensch braucht:Magnesium schenkt uns Energie, macht stark und lässt uns schwierigeZeiten besser überstehen. Magnesium ist ein so genannter essenziellerStoff, es kann von unserem Körper nicht selbst hergestellt werden.Wir müssen es also über die Nahrung zu uns nehmen. Doch selbst wersich ausgewogen ernährt, nimmt nicht immer ausreichend Magnesium zusich. "Aktuelle Expertenmeinungen gehen davon aus, dass bei einerdurchschnittlichen westlichen Ernährungsweise über 50 Prozent derBevölkerung nicht auf die empfohlene Zufuhrmenge kommt", weiß UweGröber. Der Apotheker, Mikronährstoff-Experte und Leiter der Akademiefür Mikronährstofmedizin in Essen kennt sich bestens mit demMineralstoff Magnesium aus.Magnesium - wichtig für Nerven und Muskeln"Magnesium ist der Manager des Energiestoffwechsels und an mehrals 600 Vorgängen in unserem Körper beteiligt", erklärt Gröber. OhneMagnesium kommen unsere körpereigenen Zellkraftwerke, die unteranderem für die Energiegewinnung, die Nervenfunktion und dieMuskelkontraktion benötigt werden, nicht richtig auf Hochtouren. Fürunsere Muskeln und ihre reibungslose Funktion ist es ein essenziellerMineralstoff. "Magnesium reguliert das Zusammenspiel von Muskulaturund Nerven, ein Mangel kann spürbare Auswirkungen auf alle Muskeln,von den Zehen und der Wade bis zum Herzmuskel und Augenlid haben",weiß Uwe Gröber. "Auch gilt Magnesium als der Herzschrittmacher unterden Mineralstoffen. Es gibt unserem Herzen Kraft und Rhythmus undkann als natürliches Anti-Stress Mineral auch das Risiko fürHerzrhythmusstörungen senken."Achtung - Mangelsymptome!"Ein Magnesiummangel kann sich daher an fast allen Ecken und Endenim Körper bemerkbar machen", betont Uwe Gröber. Typisch für einDefizit sind Waden-, Zehen- oder Fußkrämpfe, aber auchMuskelzuckungen an Augen- und Mundwinkeln und das so genannteRestless-legs-Syndrom. Zudem erhöht ein Magnesiumdefizit die Gefahrfür Herz- und Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen und eineHerzmuskelschwäche. Auch die Nerven und die Psyche können leiden. Daskann sich dann durch Abgeschlagenheit, Erschöpfung, eine erhöhteStressanfälligkeit, aber auch Kopfschmerzen Konzentrationsschwäche,Angstattacken, innere Unruhe, depressive Verstimmungen undSchlafstörungen äußern.Sport, Stress und zunehmendes Alter erhöhen den MagnesiumbedarfDie Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesundenErwachsenen eine tägliche Magnesiumzufuhr von 350 mg für Frauen und400 mg für Männer. Doch Alter, Lebensstil sowie besondereLebensphasen können unseren persönlichen Magnesiumbedarf erhöhen.Aktive Menschen und Sportlerbrauchen ein Plus an Magnesium, da der Mineralstoff zur normalenFunktion der Muskeln und des Energiestoffwechsels beiträgt."Magnesium fördert die Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit desKörpers", erläutert unser Mineralstoffexperte. Ob Sie gerne Wandern,sich intensiv der Gartenarbeit widmen, regelmäßig Joggen oder füreinen Marathon trainieren - durch Muskelaktivität und vermehrtesSchwitzen verbrauchen Sie Magnesium, das Sie über die Ernährung oderein Nahrungsergänzungsmittel ersetzen sollten. Bei Sportlern kann dertägliche Magnesiumbedarf sich sogar verzwei- oder verdreifachen!Menschen, die unter Stress stehen - sei es im Beruf oder imprivaten Umfeld - profitieren ebenfalls von dem Anti-Stress-Mineral."Magnesium macht uns widerstandsfähiger gegen Stress", betont UweGröber. Denn der Mineralstoff reguliert die Freisetzung vonStress-Hormonen und kann die normale Funktion des Nervensystemsunterstützen. So behält man auch in angespannten Zeiten besser dieNerven. Auch kann es Verspannungen entgegenwirken, die sich durchMuskelschmerzen aber auch Kopfschmerzen und Migräne äußern können.Migräne-Patienten weisen häufig eine deutliche Verminderung desMagnesiumgehaltes im Blut auf. Deshalb empfiehlt die deutscheMigräne- und Kopfschmerzgesellschaft hochwertiges Magnesium zurTherapie und Prophylaxe von Migräne.Senioren sollten ebenfalls gut auf einen ausgewogenenMagnesiumhaushalt achten. Denn oftmals sinkt mit zunehmendem Alterder Appetit, es wird weniger gegessen und getrunken. Vollkornprodukteund Hülsenfrüchte, die reich an Magnesium sind, werden gemieden, dasie schwer verdaulich sind.Natürliche MagnesiumlieferantenDoch kann man bereits bei seiner Ernährung Magnesiumquellenintegrieren. "Viel Magnesium steckt unter anderem inVollkornprodukten und Weizenkeimen, in Hülsenfrüchten, Bananen undNüssen", erläutert Gröber. Zu berücksichtigen ist allerdings, dassdie Bioverfügbarkeit von Magnesium aus Lebensmitteln stark schwankt.Deshalb ist bei einem bestehenden Mangel oder einem erhöhten Bedarfeine Magnesiumversorgung rein über die Ernährung oft recht schwierig.Wenn Magnesiumpräparate - dann in gut verfügbarer FormHier kann man dann mit einem Magnesiumpräparat auf Nummer sichergehen. "Sollten Sie unter Magnesium-Mangelsymptomen leiden oder einenerhöhten Bedarf haben, dann nehmen Sie Ihre tägliche Extraportion mit350 bis 400 mg Magnesium, immer in einer gut bioverfügbaren Form wieMagnesiumcitrat zu sich", betont Mikronährstoffexperte Gröber."Magnesiumcitrat wird gut vom Körper aufgenommen. Lassen Sie sich beiIhrem individuellen Magnesiumbedarf von Ihrem Apotheker oder Arztberaten."Tipp: Einen kostenlosen Test, wie es um Ihren Magnesiumhaushaltbestellt ist, Sie eventuell einen Magnesiummangel haben, finden Sieim Internet unter https://www.diasporal.de/Gröber U, Schmidt J, Kisters K. Magnesium in Prevention andTherapy. Nutrients, 2015; 7(9):8199-8226.Buchtipp:Uwe Gröber/Klaus KistersMagnesium - Der Patientenratgeber informiert kompakt aberumfassend über die Aufgaben und Funktionen von Magnesium, dieFunktion des Magnesiumhaushalts, über Magnesiumbedarf undMangelsymptome und die Möglichkeiten der Versorgung durch Ernährungund Magnesiumpräparate. Wissenschaftliche VerlagsgesellschaftStuttgart, 3,80 Euro.Pressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: 06196-9519968Fax: 06196-9519970E-Mail: angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell