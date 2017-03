Magna veröffentlicht Jahresbericht 2016

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) -Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute bekannt,dass sein Jahresbericht 2016 samt dem Bericht und der Analyse derGeschäftsführung, dem vom Wirtschaftsprüfer bestätigtenKonzernabschluss, dem jährlichen Informationsformular (AIF) und demFormular 40-F jetzt auf der Website des Unternehmens zur Verfügungsteht: http://www.magna.com. Magna hat diese Unterlagen ebenfallsbei der kanadischen Börsenaufsichtsbehörde, den Canadian SecuritiesAdministrators, (zugreifbar über deren Website http://www.sedar.com)und der U.S. Securities and Exchange Commission (zugreifbar überderen Website http://www.sec.gov/edgar) eingereicht.Magna stellt seinen Aktionären auf Wunsch gern eine Hardcopy derrevidierten Finanzberichte sowie des Jahresberichts 2016 kostenloszur Verfügung. Bitte fordern Sie diese über unsere Website oderschriftlich bei Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary,337 Magna Drive, Aurora ON, Canada L4G 7K1, an.UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT [(1)]Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit317 Fertigungsbetrieben und 102 Produktentwicklungs-, Konstruktions-und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 155.000Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativerProdukte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einenüberdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzenumfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. UnsereProduktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze,Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsseund Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- undSoftware-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktienwerden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York StockExchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sieauf unserer Website http://www.magna.com._______________________________[1] Diese Zahlen berücksichtigen Produktionsbetriebe,Entwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter vonbestimmten nach Aktienkapital ausgewiesenen Betrieben.ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President,Investor Relations, louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035;ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN: Tracy Fuerst, Director of CorporateCommunications & PR, tracy.fuerst@magna.com, +1-248-631-5396Original-Content von: Magna International Inc., übermittelt durch news aktuell