Magna gibt Finanzprognose bekannt

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) -- Weiteres Umsatzwachstum erwartet - Gesamtumsatz bis 2019 vonüber 43 Milliarden USD- Hohe Free-Cashflow-Generierung für die nächsten drei JahreerwartetMagna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute seineFinanzprognose für 2017 und die Umsatzerwartungen für 2019 bekannt.Bei dieser Prognose wird davon ausgegangen, dass es keinewesentlichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen gebenwird. Des Weiteren haben wir angenommen, dass die Devisenkurse fürdie meisten Währungen der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, imVergleich zu unserer Berichtswährung in US-Dollar in etwa bei denKursen zum Jahresende 2016 liegen werden.PROGNOSE2017 2019Leichtfahrzeugproduktion (Einheiten)Nordamerika 17,7 Mio. 18,4 Mio.Europa 21,7 Mio. 22,5 Mio.Produktionsverkäufe20,4 - 21,2Nordamerika 19,2 - 19,8 Mrd. USD Mrd. USD10,1 - 10,7Europa 8,7 - 9,1 Mrd. USD Mrd. USD3,2 - 3,5Asien 2,2 - 2,4 Mrd. USD Mrd. USD0,4 - 0,6Rest der Welt 0,3 - 0,4 Mrd. USD Mrd. USDProduktionsverkäufe, 34,1 - 36,0gesamt 30,4 - 31,7 Mrd. USD Mrd. USD6,6 - 7,1Umsatz Komplettfahrzeugmontage 2,7 - 3,0 Mrd. USDMrd. USD43,5 - 46,2Gesamtumsatz 36,0 - 37,7 Mrd. USDMrd. USDEBIT-Marge (1) Ca. 8 %Ca. 90Zinsaufwendungen Mio. USDSteuersatz 25 % - 26 %Ca. 2Kapitalaufwand Mrd. USD(1)"EBIT" ist der Nettogewinn vorErtragssteuern und Zinsaufwendungen, netto.EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zum Gesamtumsatz."Magna verzeichnet seit langem ein überdurchschnittlichesUmsatzwachstum, und 2016 war hier keine Ausnahme. Wir erwarten fürdie kommenden drei Jahre einen Umsatz, der die Industrieproduktionweiter übertrifft. Längerfristig sind wir der Meinung, dass wir durchunsere Fähigkeiten und neuen Innovationen sowie unsere engenKundenbeziehungen für kontinuierliches Wachstum als bevorzugterLieferant für das 'Auto der Zukunft' positioniert sind."- Don Walker, Chief Executive Officer von Magna"Wir haben in den letzten paar Jahren bei der Verbesserung unsererMargen gute Fortschritte gemacht. Wir sind der Meinung, das bei jedemunserer Berichtsegmente bis 2019 Potenzial für eine weitereVerbesserung der Margen besteht. Wir erwarten für die nächsten dreiJahre, dass unser Umsatzwachstum, unsere Margen und unsere solidenRenditen zu einer hohen Free-Cashflow-Generierung führen werden."- Vince Galifi, Chief Financial Officer von MagnaWir werden im Rahmen der Deutsche Bank Global Auto IndustryConference am Mittwoch, den 11. Januar 2017 um 13.20 UhrUS-amerikanische Ostküstenzeit eine Präsentation mit Details zuunserer Prognose geben. Bei der Präsentation handelt es sich um einenWebcast, der auf unserer Website unter www.magna.com verfügbar ist.Die Folien zu unserer Präsentation werden am Mittwochmorgen bisspätestens um 7.00 Uhr US-amerikanische Ostküstenzeit auf unsererWebsite verfügbar sein.Informationen zu Magna1Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 312Fertigungsbetrieben und 98 Produktentwicklungs-, Konstruktions- undVertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen rund 155.000Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativerProzesse sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einenüberdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produktpaletteumfasst Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze, Antriebsstränge,Elektronik, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse undDachsysteme sowie die komplette Fahrzeugtechnik undAuftragsfertigung. Unsere Stammaktien werden an der Toronto StockExchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.Weitere Informationen über Magna finden Sie auf unserer Website unterwww.magna.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die als"zukunftsgerichtet" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts gelten,einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu: MagnasPrognosen zur Leichtfahrzeugproduktion in Nordamerika und Europa;erwarteten Konzernumsätzen auf Basis solcherLeichtfahrzeugproduktionsvolumen; Produktionsverkäufen,einschließlich der erwarteten Segmentaufgliederung in den SegmentenNordamerika, Europa, Asien und Rest der Welt; Umsatz aus derKomplettfahrzeugmontage; konsolidierter EBIT-Marge, Zinsaufwendungen,netto; effektivem Ertragssteuersatz; Ausgaben für Anlagevermögen;Wachstum von Umsatz und Margen; sowie Free-Cashflow-Generierung. Diezukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung werdenzu Informationszwecken hinsichtlich der aktuellen Erwartungen undPläne der Geschäftsleitung bereitgestellt und sind möglicherweise fürandere Zwecke nicht geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen könnenfinanzielle oder andere Prognosen sowie Aussagen bezüglich unsererzukünftigen Pläne, Ziele oder wirtschaftlichen Leistung oderbezüglich der Annahmen enthalten, die Vorstehendem zugrunde liegen,sowie andere Aussagen, die keine Wiedergaben historischer Tatsachensind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie "könnte","würde", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten","voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen","prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen" undähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukünftige Ergebnisse oderEreignisse suggerieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basierenauf Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie aufAnnahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erfahrungen undunsere Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen underwarteter zukünftiger Entwicklungen tätigen, sowie auf anderenFaktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessenhalten. Ob jedoch tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unserenErwartungen und Prognosen gerecht werden, ist abhängig vonverschiedenen Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sichviele unserer Einflussnahme entziehen und deren Auswirkungen schwervorhergesagt werden können. Zu diesen gehören unter anderem: dieMöglichkeit einer Verschlechterung der wirtschaftlichenRahmenbedingungen oder ein längerer Zeitraum wirtschaftlicherUnsicherheit; ein Rückgang des Kundenvertrauens und dieerwartungsgemäß negativen Auswirkungen auf die Höhe derProduktionsvolumina; wirtschaftliche oder politische Unsicherheit,unter anderem als Folge des möglichen Austritts des VereinigtenKönigreichs aus der EU; Rechtsansprüche und/oder aufsichtsbehördlicheMaßnahmen gegen uns, einschließlich, jedoch nicht beschränkt aufVerfahren, die sich aus unserer globalen Überprüfung mit Fokus aufkartellrechtlichen Risiken ergeben könnten; die Unterproduktion eineroder mehrerer unserer Betriebseinheiten; anhaltender Preisdruck,einschließlich unserer Fähigkeit, Preiszugeständnisse an unsereKunden auszugleichen; unsere Fähigkeit, erfolgreich wesentliche neueoder übernommene Geschäfte einzuführen; Restrukturierung,Stellenabbau und/oder andere signifikante einmalige Kosten; unsereFähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu erkennen, abzuschließen undzu integrieren oder erwartete Synergien zu realisieren; unsereFähigkeit, geeignete Due-Diligence-Maßnahmen im Hinblick auf dieAkquisitionsziele durchzuführen; eine Erhöhung unseres Risikoprofilsinfolge abgeschlossener Akquisitionen; Verschiebungen vonMarktanteilen, die uns von unseren wichtigsten Kunden entfernen;Verschiebungen der Marktanteile hinsichtlich bestimmter Fahrzeugeoder Fahrzeugsegmente oder die Abkehr von Fahrzeugen, an denen wireinen signifikanten Anteil haben; die Unfähigkeit, unser Geschäftnachhaltig aufzustellen oder auszubauen; Risiken derGeschäftstätigkeit in Auslandsmärkten, einschließlich China, Indien,Osteuropa, Brasilien und anderen für uns nichttraditionellen Märkten;Schwankungen des relativen Währungswertes; ein länger andauernderLieferausfall von Komponenten von unseren Lieferanten;Arbeitsniederlegungen und Arbeitsrechtsstreitigkeiten; ein geplanterProduktionsstillstand aufgrund der Schließung der Produktionsanlageneines unserer Kunden (typischerweise im dritten und vierten Quartaleines jeden Kalenderjahres); unsere Fähigkeit, erfolgreich mitanderen Automobillieferanten zu konkurrieren; eine Verringerung beimOutsourcen eines Kunden oder der Verlust eines wesentlichenProduktions- oder Montageprogramms; die Beendigung oder ausbleibendeErneuerung eines wesentlichen Produktionsauftrags eines Kunden;unsere Fähigkeit, immer wieder innovative Produkte und Verfahren zuentwickeln; die Auswirkungen volatiler Rohstoffpreise und unsereFähigkeit, diese Schwankungen auszugleichen; Garantie- undRückrufkosten; Restrukturierungsmaßnahmen von OEMs, einschließlichder Schließung von Werken; ein Stillstand unserer Produktionsanlagenoder der unserer Kunden oder deren Unterlieferanten aufgrund vonArbeitsniederlegungen; Risiken von Produktionsunterbrechungen imZusammenhang mit Naturkatastrophen oder anderen Katastrophen; dieSicherheit und Zuverlässigkeit unserer IT-Systeme;Pensionsfonds-Verbindlichkeiten; Veränderungen der Zusammensetzungunseres Umsatzes zwischen Rechtsgebieten mit niedrigeren Steuersätzenund Gebieten mit höheren Steuersätzen sowie unsere Fähigkeit,steuerliche Verluste voll geltend zu machen; Sonderabschreibungenbezüglich Goodwill, lebenslangem Anlagevermögen und latentenSteuerguthaben; andere mögliche Steuerverbindlichkeiten;Veränderungen unserer Bonität; Änderungen von Gesetzen undstaatlichen Vorschriften; Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllungvon Umweltgesetzen und -vorschriften; Liquiditätsrisiken;Unfähigkeit, zukünftige Investmentrenditen zu erreichen, die früherenRenditen entsprechen oder diese übertreffen; die Unvorhersehbarkeitund Schwankungen bei den Handelskursen für unsere Stammaktien; sowieandere Faktoren, die in unserer jährlichen Informationsbroschüre beiden Börsenaufsichtsbehörden in Kanada sowie in unserem bei derUS-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde auf Formblatt 40-Feingereichten Jahresbericht sowie in späteren Veröffentlichungendargelegt sind. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagenbzw. Informationen warnen wir den Leser davor, sich vorbehaltlos aufzukunftsgerichtete Aussagen bzw. Informationen zu verlassen. DerLeser sollte insbesondere die zahlreichen Faktoren berücksichtigen,die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignissewesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen bzw.Informationen beschriebenen abweichen können. Außer in den durch dieeinschlägigen Vorschriften des Wertpapierrechts bestimmten Fällenbeabsichtigen wir nicht und verpflichten uns nicht,zukunftsgerichtete Aussagen bzw. 1 Diese Zahlen berücksichtigen Produktionsbetriebe,
Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren sowie Mitarbeitervon bestimmten at Equity bewerteten Betrieben.