Magna gibt Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt

Rekordumsätze im dritten Quartal, gestiegen um 7 % auf 9,5 Mrd. USD- Der verwässerte Ertrag pro Aktie stieg im dritten Quartal um 5 %auf 1,36 USD- Rückzahlung von 521 Millionen USD an Aktionäre durchAktienrückkäufe und DividendenMagna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) veröffentlichteheute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal mit Abschluss zum30. September 2017.Klicken Sie bitte HIER(http://files.newswire.ca/1551/Magna_2017_Q3.pdf) für denvollständigen Bericht und die MD&A für das dritte Quartal.3 MONATE ZUM 9 MONATE ZUM30. September 30.September2017 2016 2017 2016Umsätze $ 9.499 $ 8.849 $ 28.555 $27.192Einnahmen aus laufender Geschäfts-tätigkeit vor Einkommenssteuern $ 670 $ 692 $ 2.238 $ 2.134Zurechenbarer ReinertragMagna International Inc. $ 503 $ 503 $ 1.650 $ 1.553Bereinigter EBIT[(1)] $ 692 $ 715 $ 2.299 $ 2.202Verwässerter Ertrag pro Aktie $ 1,36 $ 1,29 $ 4,37 $ 3,92Alle Ergebnisse sind in Millionen US-Dollar angegeben,ausgenommen Aktienergebnisse, welche in US-Dollar ausgewiesen sind.[(1)] Das bereinigte EBIT ist eine Non-GAAP-Finanzmessgröße, dienach U.S. GAAP über keine standardisierte Definition verfügt unddemzufolge unter Umständen nicht mit ähnlichen Messgrößen andererUnternehmen vergleichbar ist. Der bereinigte EBIT ist dasNettoergebnis vor Ertragsteuern, Netto-Zinsverbindlichkeiten undsonstigen Aufwendungen. Für einen Abgleich dieserNon-GAAP-Finanzmessgröße siehe den Lagebericht ("MD&A") für den Drei-und Neunmonatszeitraum mit Abschluss zum 30. September 2017,einsehbar im Bereich Investor Relations unserer Website unterhttp://www.magna.com/investors."Ich bin mit unserer Gesamtleistung sehr zufrieden, zumal wir imdritten Quartal Rekordergebnisse verzeichnen konnten. Magna istweiterhin bestens positioniert, um von dem Trend zurElektrifizierung, Autonomie und leichtgewichtigen Fahrzeugen zuprofitieren. In China wurde unser kürzlich bekanntgegebenesJoint-Venture mit HASCO für ein stark integriertes e-Antriebssystemfür einen deutschen OEM mit einem Preis ausgezeichnet. Auf derFrankfurter Automobilmesse enthüllten wir unsere autonomeFahrplattform MAX4, die ein autonomes Fahren bis zum Level 4(Vollautomatisierung) ermöglicht. Die breite Palette unserer Produktein Kombination mit komplettem Fahrzeugdesign und unsererIngenieurkunst positioniert Magna als den Lieferanten von Lösungen."- Don Walker, Chief Executive Officer von MagnaDREIMONATSBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2017Wir erzielten zum Quartalsende am 30. September 2017 einRekordergebnis von 9,5 Milliarden USD, was im Vergleich zum drittenQuartal 2016 einen Zuwachs von 7 % bedeutet. Die Umsatzerhöhung wurdein einem Zeitraum erzielt, in welchem die europäische Produktion vonLeichtfahrzeugen um 8 % angewachsen und die nordamerikanische um 7 %abgenommen hat, jeweils im Vergleich zum dritten Quartal 2016. UnsereErträge aus der Gesamtfahrzeugmontage stiegen im dritten Quartal 2017um 55 %. Dies ist auf die Lancierung der BMW 5er-Reihe in unseremWerk im österreichischen Graz, im Anschluss an die Einstellung derProduktion des MINI Countryman und Paceman im Jahr 2016zurückzuführen.Im dritten Quartal 2017 beliefen sich die Einnahmen aus derGeschäftstätigkeit vor Ertragsteuern auf 670 Millionen USD, imVergleich zu 692 Millionen USD im dritten Quartal 2016. Das MagnaInternational Inc. zugeordnete Nettoeinkommen betrug für das dritteQuartal 2017 und 2016 jeweils 503 Millionen USD. Der verwässerteErtrag pro Aktie im dritten Quartal 2017 betrug 1,36 USD im Vergleichzu 1,29 USD im dritten Quartal 2016, was den günstigen Einfluss dergeringeren Aktienzahl reflektiert.Im dritten Quartal 2017 sank das bereinigte EBIT im Vergleich zu715 Millionen USD im Vorjahresquartal um 3 % auf 692 Millionen USD.Unsere Segmente Asien und Rest der Welt wiesen im Vergleich zumdritten Quartal 2017 ein höheres bereinigtes EBIT und einen höherenUmsatzanteil am bereinigten EBIT aus.Im dritten Quartal mit Abschluss zum 30. September 2017generierten wir Barmittel aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 859Mio. USD vor Änderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva undinvestierten 22 Mio. USD in betriebliche Aktiva und Passiva. DieInvestitionstätigkeit des dritten Quartals 2017 belief sich auf 537Millionen USD, einschließlich 379 Millionen USD fürSachanlagenzugänge und 158 Millionen USD für Investitionen sowieandere materielle und immaterielle Anlagegüter.NEUNMONATSBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2017Wir verzeichneten für die neun Monate mit Abschluss zum 30.September 2017 einen Umsatz von 28,56 Mrd. USD, was im Vergleich mitden ersten neun Monaten des Vorjahres einen Anstieg von 5 % bedeutet.Die Leichtfahrzeugproduktion ist während der ersten neun Monate 2017im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Nordamerika um 3 % gesunken undin Europa um 3 % gestiegen.In den ersten neun Monaten mit Abschluss zum 30. September 2017betrugen das Betriebsergebnis vor Ertragssteuern 2,24 Milliarden USD,der zurechenbare Nettoertrag von Magna International Inc. 1,65Milliarden USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie 4,37 USD, waseiner Steigerung von 104 Millionen, 97 Millionen bzw. 0,45 USDentspricht, jeweils im Vergleich zu den ersten neun Monaten desJahres 2016.In den neun Monaten bis zum 30. September 2017 stieg dasbereinigte EBIT im Vergleich zu 2,2 Milliarden USD im gleichenVorjahreszeitraum um 4 % auf 2,3 Milliarden USD. Unsere SegmenteAsien und Rest der Welt wiesen im Vergleich zum Vorjahreszeitraumjeweils ein höheres bereinigtes EBIT und einen höheren Umsatzanteilam bereinigten EBIT aus.Während der ersten neun Monate mit Abschluss zum 30. September2017 erzielten wir verfügbare Mittel aus der Betriebstätigkeit inHöhe von 2,68 Mrd. USD vor Änderungen der nicht zahlungswirksamenbetrieblichen Aktiva und Passiva und investierten 796 Mio. USD innicht zahlungswirksame betriebliche Aktiva und Passiva. DieInvestitionstätigkeit in den ersten neun Monaten 2017 belief sich auf1,49 Mrd. USD, einschließlich 1,1 Mrd. USD für Sachanlagenzugänge und384 Millionen USD für Investitionen sowie andere materielle undimmaterielle Anlagegüter.KAPITALRÜCKZAHLUNG AN DIE AKTIONÄREIm dritten Quartal 2017 kaufte Magna 8,7 Millionen Aktien im Wertvon 422 Millionen USD zurück. Darüber hinaus schütteten wir imdritten Quartal 2017 Dividenden in Höhe von 99 Millionen US-Dollaraus.Unser Vorstand gab für das Quartal zum 30. September 2017 fürunsere umlaufenden Stammaktien eine vierteljährliche Dividende inHöhe von 0,275 US-Dollar bekannt. Diese Dividende wird am 8. Dezember2017 an die zum 24. November 2017 registrierten Aktieninhaber zurZahlung fällig."Wir schütten unseren Aktionären weiterhin eine Kapitalrendite ausund halten gleichzeitig eine starke Bilanz aufrecht. Mit dem Ablaufunseres Normal Course Issuer Bid ("NCIB") haben wir bis zum Ende desdritten Quartals über 900 Millionen USD durch Aktienrückkäufezurückgegeben und mehr als 300 Millionen USD durch Dividendenausgeschüttet. Seit 2012 haben wir ca. 6,7 Mrd. USD an unsereAktionäre zurückgegeben, 5,1 Mrd. USD durch den Rückkauf von mehr als20 % unserer im Umlauf befindlichen Aktien und 1,6 Mrd. USD durchDividenden. Unser neues NCIB bietet die Flexibilität, im nächstenJahr wieder bis zu weitere 10 % unserer Aktien zurückzukaufen."- Vince Galifi, Chief Financial Officer von MagnaSONSTIGE ANGELEGENHEITENUnter Vorbehalt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchangeund durch die New York Stock Exchange hat unser Vorstand einen NormalCourse Issuer Bid (NCIB) genehmigt, um bis zu 35,8 Millionen unsererStammaktien zu erwerben, was etwa 10 % unserer börsennotiertenStammaktien entspricht. Dieser NCIB soll um den 15. November 2017herum beginnen und wird ein Jahr später enden.AKTUALISIERTE PROGNOSE FÜR 2017Leichtfahrzeugproduktion (Einheiten)Nordamerika 17,2 Mio.Europa 22,2 Mio.ProduktionsverkäufeNordamerika 19,2 ? 19,6 Mrd. USDEuropa 9,9 - 10,2 Mrd. USDAsien 2,3 - 2,4 Mrd. USDRest der Welt 0,5 - 0,6 Mrd. USDProduktionsverkäufe, gesamt 31,9 - 32,8 Mrd. USDErträge aus Gesamtfahrzeugmontage 3,0 - 3,2 Mrd. USDGesamtumsatz 38,3 - 39,5 Mrd. USDBereinigte EBIT-Marge[(2)] 8,0 - 8,1 %Netto-Zinsaufwendungen ca. 70 Mio. USDErtragssteuersatz[(3)] ca. 25 %Kapitalaufwand ca. 1,9 Mrd. USD[(2)] Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis desbereinigten EBIT zum Gesamtumsatz.[(3)] Der Ertragssteuersatz wurde anhand des bereinigten EBITbasiert auf berechnet und basiert auf dem aktuellen Steuerrecht.Bei dieser Prognose sind wir von Folgendem ausgegangen:- Leichtfahrzeugproduktionsmenge 2017 (siehe oben);- keine wesentlichen, unangekündigten Materialbeschaffungen oderVeräußerungen; sowie- Devisenkurse für die meisten Währungen der Länder, in denen wirGeschäfte tätigen, werden im Vergleich zum US-Dollar in etwa beiden aktuellen Kursen liegen.Einige der oben aufgeführten zukunftsgerichteten Finanzmessgrößenwerden auf Non-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir stellen keinen Abgleichsolcher zukunftsgerichteten Messgrößen an vergleichbaren, gemäß U.S.GAAP berechneten und ausgewiesenen Finanzmessgrößen zur Verfügung.Letzteres wäre aufgrund der schwierigen Darstellung von Posten, diein keinem zukünftigen Zeitraum laufende Betriebsaktivitätenwiderspiegeln, potenziell irreführend und nicht praktikabel. DasAusmaß dieser Posten könnte jedoch erheblich sein.Diese Pressemitteilung, der MD&A (Lagebericht nach US GAAP) sowiedie vorläufigen Konzernabschlüsse sind im Bereich Investor Relationsauf der Website http://www.magna.com/investors einsehbar und werdenüber das System for Electronic Document Analysis and Retrieval(SEDAR) elektronisch eingereicht. Letzteres ist erreichbar überhttp://www.sedar.com sowie über das Electronic Data Gathering,Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securitiesand Exchange Commission auf http://www.sec.gov.Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir amDonnerstag, dem 9. November 2017, um 8:00 Uhr EST eineTelefonkonferenz abhalten, um unsere Ergebnisse des dritten Quartalsmit Abschluss am 30. September 2017 zu besprechen. DieTelefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Don Walkergeleitet. Die Nummer für Anrufer aus Nordamerika lautet:1-877-256-5083. Anrufer aus dem Ausland wählen bitte 1-303-223-4388.Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn derKonferenz ein. Wir werden die Telefonkonferenz auch live aufhttp://www.magna.com übertragen. Die Folienpräsentation zurTelefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlage (http://www.magna.com/investors/financial-reports-public-filings?rpt=finreview) werden am Morgen der Konferenz auf unserer Website verfügbarsein.TAGSQuartalserträge, Rekordquartal, Finanzergebnisse, UmsatzzuwachsUNSER UNTERNEHMEN [(4)]Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit328 Fertigungsbetrieben und 99 Produktentwicklungs-, Konstruktions-und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 163.000Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativerProdukte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einenüberdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzenumfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. UnsereProduktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze,Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsseund Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- undSoftware-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktienwerden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York StockExchange (MGA) gehandelt.Weitere Informationen über Magna finden Sie auf unserer Websitehttp://www.magna.com.[(4)]Zahlen für Fertigungsbetriebe, Produktentwicklungs-,Konstruktions- und Vertriebszentren und Beschäftigte schließengewisse kapitalkonsolidierte Aktivitäten mit ein.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die"zukunftsgerichtet" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts sind,einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu MagnasPrognose zur Leichtfahrzeugproduktion in Nordamerika und Europa;erwartete konsolidierte Umsatzzahlen, basierend auf denLeichtfahrzeugproduktionsmengen; Produktionsumsatz, einschließlichder für 2017 erwarteten Aufgliederung in die Segmente Nordamerika,Europa, Asien und Restliche Welt; Umsatz bei der Komplettmontage vonFahrzeugen; konsolidierte EBIT-Marge, Zinsverbindlichkeiten (netto);tatsächlicher Ertragssteuersatz, Ausgaben für Anlagevermögen; MagnasFähigkeit zur Gewinnerzielung aus dem wachsenden Trend zuElektrifizierung, autonomem Fahren und leichtgewichtigen Fahrzeugensowie zukünftige Kapitalrückzahlungen an unsere Aktionäre,einschließlich durch Dividenden oder Aktienrückkäufe. Diezukunftsbezogenen Aussagen bzw. Informationen in dieserPressemitteilung werden zu Informationszwecken über die aktuellenErwartungen, Pläne und Prognosen des Managements getätigt, und dieseInformationen sind für andere Zwecke eventuell nicht geeignet.Zukunftsgerichtete Aussagen bzw. Informationen können finanzielleoder andere Prognosen sowie Aussagen bezüglich unserer zukünftigenPläne, Ziele oder wirtschaftlichen Leistung oder bezüglich derAnnahmen enthalten, die auf vorangegangene und andere Aussagenzurückgehen, die keine Wiedergaben historischer Tatsachen sind. Umzukunftsbezogene Aussagen zu tätigen bzw. zukunftsgerichteteInformationen weiterzugeben, verwenden wir Worte wie "könnte","würde", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten","voraussehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen","prognostizieren", "vorhersagen", "projizieren", "schätzen" undähnliche Ausdrücke, die zukünftige Entwicklungen oder Vorfällebeschreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen bzw. Informationen basierenauf Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie aufAnnahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erwartungen undunsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungenund erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen Faktoren,die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten. Objedoch tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungenund Prognosen gerecht werden, ist abhängig von einer Anzahl vonRisiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unsererEinflussnahme entziehen und deren Auswirkungen schwer vorhergesagtwerden können. Zu diesen gehören unter anderem: die Möglichkeit einerVerschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder einlängerer Zeitraum wirtschaftlicher Unsicherheit; ein Rückgang desKundenvertrauens und die damit typischerweise einhergehendennegativen Auswirkungen auf die Höhe der Produktionsvolumina; dieZunahme des Protektionismus und die Implementierung von Maßnahmen,die den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen undKapital behindern; Planungsrisiken aufgrund der sich schnellverändernden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen;Währungsschwankungen; Rechtsansprüche und/oder aufsichtsbehördlicheMaßnahmen gegen uns; unsere Fähigkeit, erfolgreich wesentliche neueoder übernommene Geschäfte einzuführen; die Unterproduktion eineroder mehrerer unserer Betriebseinheiten; anhaltender Preisdruck,einschließlich unserer Fähigkeit, Preiszugeständnisse an unsereKunden auszugleichen; Gewährleistungs- und Rückrufkosten; unsereFähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu erkennen, abzuschließen undzu integrieren oder erwartete Synergien zu realisieren; unsereFähigkeit, geeignete Due-Diligence-Maßnahmen im Hinblick auf dieAkquisitionsziele durchzuführen; eine Erhöhung unseres Risikoprofilsinfolge abgeschlossener Akquisitionen; Verschiebungen vonMarktanteilen, die uns von unseren wichtigsten Kunden entfernen;Verschiebungen der Marktanteile hinsichtlich bestimmter Fahrzeugeoder Segmente, oder die Abkehr von Fahrzeugen an denen wir einensignifikanten Anteil haben; die Unfähigkeit, unser Unternehmen zukonsolidieren oder auszubauen; Risiken der Geschäftstätigkeit inAuslandsmärkten, einschließlich China, Russland, Indien, Argentinienund Brasilien und anderen für uns nichttraditionellen Märkten; unsereFähigkeit, erfolgreich mit anderen Automobilzulieferern zukonkurrieren, einschließlich revolutionierendeTechnologie-Innovatoren, die innerhalb der Automobilbranche tätigwerden oder expandieren; unsere Fähigkeit, beständig innovativeProdukte und/oder Verfahren zu entwickeln; unser sich veränderndesRisikoprofil aufgrund der wachsenden Bedeutung von Produktbereichenfür uns wie Antriebsstränge und Elektronik; Restrukturierung,Stellenabbau und/oder andere signifikante einmalige Kosten; eineVerringerung beim Outsourcen eines Kunden oder der Verlust einesMaterialproduktions- oder Montageprogramms; eine längere Störung derLieferung von Bauteilen an uns von unseren Zulieferern; einStillstand der Produktionsanlagen unserer Kunden oder derenUnterlieferanten aufgrund von Arbeitsniederlegungen; ein geplanterProduktionsstillstand aufgrund der Schließung der Produktionsanlageneines unserer Kunden (typischerweise im dritten und vierten Quartaleines jeden Kalenderjahres); die Beendigung oder ausbleibendeErneuerung eines wesentlichen Produktionsauftrags eines Kunden; dieAuswirkungen steigender Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, dieseauszugleichen; Restrukturierungsmaßnahmen von OEMs, einschließlichder Schließung von Werken; Arbeitsniederlegungen undArbeitsrechtsstreitigkeiten; Risiken von Produktionsunterbrechungenim Zusammenhang mit Naturkatastrophen; die Sicherheit undZuverlässigkeit unserer IT-Systeme; Pensionsfonds-Verbindlichkeiten;Veränderungen der Zusammensetzung unseres Umsatzes zwischenRechtsgebieten mit niedrigeren Steuersätzen und Gebieten mit höherenSteuersätzen sowie unserer Fähigkeit, steuerliche Verluste vollgeltend zu machen; Sonderabschreibungen bezüglich Goodwill,lebenslangem Anlagevermögen und latenten Steuerguthaben; anderemögliche Steuerverbindlichkeiten; Veränderungen unserer Bonität;Änderungen von Gesetzen und staatlichen Vorschriften, einschließlichvon Steuer- und Verrechnungspreis-Vorschriften; Kosten imZusammenhang mit der Erfüllung von Umweltgesetzen und -vorschriften;Liquiditätsrisiken; Unfähigkeit, zukünftige Investmentrenditen zuerreichen, die früheren Renditen entsprechen oder diese übertreffen;die Unvorhersehbarkeit und die Fluktuation bei den Handelskursen fürunsere Stammaktien; sowie andere Faktoren, die in unserer jährlichenInformationsbroschüre bei den Börsenaufsichtsbehörden in Kanada sowiein unserem bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde aufFormblatt 40-F eingereichten Jahresbericht sowie in späterenVeröffentlichungen dargelegt sind. Bei der Bewertung vonzukunftsgerichteten Aussagen bzw. Informationen warnen wir den Leserdavor, unverhältnismäßig viel Vertrauen in zukunftsgerichteteAussagen bzw. Informationen zu setzen. Die Leser sollten besondersdie zahlreichen Faktoren berücksichtigen, die die Abweichung dertatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den prognostiziertenerheblich beeinträchtigen könnten.