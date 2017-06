Magna International: Steht ein weiteres großartiges Jahr bevor?

Liebe Leser,

2016 war ein weiteres großartiges Jahr für Magna mit einem Umsatzwachstum von 13% auf 36,5 Mrd $. Ein neues Rekordergebnis. Im vergangenen Jahr stieg die Leichtfahrzeugproduktion sowohl in Nordamerika als auch in Europa um 2%. Die Gesamtfahrzeugmontage schrumpfte um 28%, was im Wesentlichen auf das Ende der Produktion des Mini Countryman und Paceman im 4. Quartal 2016 zurückzuführen ist.

Die Quartalsdividende wurde um 10% auf 0,275 $ erhöht

Magna rüstet sein Autowerk in Graz für neue Modelle von BMW und Jaguar Land Rover auf und peilt alte Rekorde von 200.000 Autos pro Jahr an. Für die kommenden Jahre hat Magna einige neue Aufträge hereingeholt. In Graz werden bald 6 Modelle von 4 Herstellern vom Band laufen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 4,9% auf 2,78 Mrd $. Unterm Strich verdiente Magna rund 9% mehr. Die Quartalsdividende wurde um 10% auf 0,275 $ erhöht. Diese Dividendensteigerung spiegelt die Zuversicht wider, die das Management im Hinblick auf die Zukunft Magnas hat.

Zudem kündigte Magna ein Aktienrückkaufprogramm an. Erst im Januar hatte Magna bestätigt, dass zur Entlastung des an der Kapazitätsgrenze operierenden Werks in Graz in der Nähe von Maribor eine Lackiererei gebaut werden soll. Jetzt zeigt sich, dass es nur die erste Phase auf dem Weg zum Bau eines komplett neuen Werks in Slowenien ist. Demnach investiert der Zulieferer insgesamt 1,24 Mrd € in die neue Produktionsstätte und schafft rund 3.000 neue Jobs.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.