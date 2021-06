Magna International Aktie: Interessanter Deal?

Magna hat im 1. Quartal 17,6% mehr umgesetzt. Der Anstieg war hauptsächlich auf die höhere weltweite Pkw-Produktion und das höhere Montagevolumen zurückzuführen. Die Anzahl der Komplettfahrzeuge zog um 25,8% auf 14.723 an und lag hauptsächlich am kräftigen Anstieg in China um 87%. Das Vorsteuerergebnis hat sich auf 805 Mio $ mehr als verdoppelt, und das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



