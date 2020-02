MagnaChip Semiconductor: Pleite oder Chance?

An der Heimatbörse New York notiert MagnaChip Semiconductor per 09.02.2020, 01:00 Uhr bei 14.14 USD. MagnaChip Semiconductor zählt zum Segment "Halbleiter".

Unser Analystenteam hat MagnaChip Semiconductor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt MagnaChip Semiconductor damit 89,76 Prozent über dem Durchschnitt (15,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 11,48 Prozent. MagnaChip Semiconductor liegt aktuell 93,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der MagnaChip Semiconductor-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,08 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 37,84, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die MagnaChip Semiconductor-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 15,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (14,13 USD) ausgehend um 8,52 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält MagnaChip Semiconductor von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.