Magischer Realismus - Museum Folkwang zeigt ab 28.9. italienische Malerei der 1920er (FOTO)

Essen (ots) -Die Ausstellung "Unheimlich real. Italienische Malerei der 1920erJahre" präsentiert vom 28. September 2018 bis zum 13. Januar 2019achtzig Gemälde des Magischen Realismus. Herausragende Werke vonFelice Casorati, Antonio Donghi und Ubaldo Oppi sind ebenso in derSchau vertreten wie die einflussreichen Gemälde von Giorgio deChirico und Carlo Carrà. Damit findet erstmalig in Deutschland eineumfangreiche Präsentation dieser Werke statt, die Besucher_innenkönnen eine Stilrichtung der Klassischen Moderne im Museum Folkwangneu entdecken.Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges kehren in Europa unddarüber hinaus viele Künstler_innen zu einer realistischenDarstellung zurück und wenden sich endgültig vom Expressionismus ab.Anknüpfend an die metaphysische Malerei von Giorgio de Chirico undCarlo Carrà sowie den im Pariser Neoklassizismus ausgerufene"Rückkehr zur Ordnung", lassen die Maler_innen auf ihren Gemälden dieZeit stillstehen. Sie fügen ihren realistischen Darstellungen einetraumhafte, unheimliche, mitunter befremdliche Anmutung hinzu. DieGemälde zeigen ihre Gegenstände klar und deutlich, atmosphärisch undthematisch bleiben sie jedoch rätselhaft. Entstanden sindstimmungsvolle Bilder von hoher malerischer Qualität in zuweileneinnehmend leuchtenden Farben.Peter Gorschlüter: "Ich freue mich, dass die Ausstellung,Unheimlich real' einen Einblick in jene Zeit vermittelt, die in derkunsthistorischen Forschung lange Zeit ein Schattendasein führte, undeine neue umfassende Betrachtung der Werke ermöglicht, die auszahlreichen institutionellen wie privaten Sammlungen zusammengetragenwurden. In dieser Hinsicht ist auch das wissenschaftliche Symposium,das die Ausstellung begleiten wird, ein wichtiger Bestandteil unseresAnsatzes, diese Stilrichtung zu betrachten.""Unheimlich realItalienische Malerei der 1920er Jahre"28. September 2018 - 13. Januar 2019Die Ausstellung wird ermöglicht durch die NATIONAL-BANK AG und dieKulturstiftung Essen.Eintritt: EUR 8 / EUR 5Katalog bei Hirmer (ISBN 978-3-7774-3089-8)Buchhandelsausgabe: EUR 39,90 / Museumsausgabe: EUR 32ÖffnungszeitenDi, Mi, Sa, So 10 - 18 UhrDo, Fr 10 - 20 UhrFeiertage 10 - 18 UhrMo geschlossenPressekontakt:Anna LittmannMuseum FolkwangT +49 201 8845 160anna.littmann@museum-folkwang.essen.dewww.museum-folkwang.deOriginal-Content von: Museum Folkwang, übermittelt durch news aktuell