"Magische Momente": ZDF dreht zweiten Film der Weihnachtsreihe (FOTO)

Mainz (ots) -Derzeit entsteht in Prag und im tschechischen Riesengebirge derWeihnachtsfilm "Ein himmlisch fauler Engel" für die ZDF-Reihe"Magische Momente". Vor der Kamera stehen Katharina Thalbach, DetlevBuck, Jeanne Goursaud, Cloé Heinrich, Maxim Mehmet und andere. Regieführt Christoph Schnee, das Buch stammt von Silke Zertz.Der 60-jährige Engel Addi (Katharina Thalbach) ist genervt: Erwird auf die Erde abgeordnet, um kurz vor Weihnachten die elfjährigeMarie-Louise (Cloé Heinrich) auf einer Zugfahrt zu begleiten. Alleinbeim Stichwort Weihnachtszeit schaudert Addi. Und dann auch nochKinderbetreuung. Zum Glück will das neunmalkluge Mädchen nichts vonseinem unverhofften Begleiter wissen. Addi wähnt sich schon auf einergemütlichen Reise. Doch da hat der Engel nicht mit seinen himmlischenArbeitgebern gerechnet: Sie sorgen kurzerhand dafür, dass der Zug imNirgendwo stehen bleibt, und der Unmut der Passagiere nimmt seinenLauf. Zu allem Überfluss taucht der immer vorbildliche Engel Emma(Jeanne Goursaud) an Bord auf."Magische Momente: Ein himmlisch fauler Engel" ist eine Produktionvon Neue Schönhauser Filmproduktion (Produzent: Boris Schönfelder) imAuftrag des ZDF. Ina Werner ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 4. April2019, der Sendetermin ist für Weihnachten 2019 geplant.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/magischemomentehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell