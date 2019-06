“Magic: The Gathering” findet ein Zuhause bei Netflix

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der langwierige Kampf um Filme basierend auf Magic: The Gathering trägt endlich Früchte. Netflix (WKN:552484) hat einige Star-Filmemacher angelockt, um eine Zeichentrickserie basierend auf der Welt von Magic zu produzieren.

Irgendwie ist es ziemlich großartig.

Wozu das Ganze?

Das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering wird zu einem Umsatztreiber für Hasbro (WKN:859888). Der Spielwarenriese listet das Spiel routinemäßig als eines seiner am schnellsten wachsenden und profitabelsten Vermögenswerte auf, direkt neben Monopoly und vor klassischen Markennamen wie Transformers oder Play-Doh. Das Unternehmen gibt die Ergebnisse der einzelnen Produkte nicht einzeln an, doch das Management hat das Wachstum der Gaming-Produkte im ersten Quartal von 20 % im Vergleich zum Vorjahr weitgehend auf die starken Umsätze von Monopoly und Magic zurückgeführt.

Hasbro erweitert das klassische Kartenspiel um mehrere Online-Multiplayer-Spiele und bildet damit die Grundlage für eine sichere eSports-Anlage. Die Popularität von Magic-basierten Videospielen wiederum fördert ein intensives Engagement bei den Gaming-Sitzungen, die auf Twitch und YouTube gestreamt werden. Das ist vielleicht nicht das Magic: The Gathering, das dein Großvater gemocht hat, doch Hasbro beschwert sich sicherlich nicht über den effektiven Mundpropaganda-Marketing-Effekt, den dieser Trend ausgelöst hat.

Was gibt es Neues?

Die bunte Fantasiewelt von Magic: The Gathering bittet fast um eine Art Visualisierung, sei es durch Filme oder Fernsehsendungen. Die Filmrechte gehörten 2009 den Universal Studios, fünf Jahre später gingen sie dann zu Fox, und jetzt sind sie bei Netflix.

Der Pionier des Video-Streaming wird sich auf bewährte Branchenveteranen verlassen, um die Magic-Welt zum Leben zu erwecken. Die ausführenden Produzenten dieses Projekts sind Joe und Anthony Russo, die gerade die rekordverdächtigen Filme Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame für Walt Disney ins Kino gebracht haben.

Die Serie wird auch den Autoren, die an anderen hochwertigen Science-Fiction- und Fantasy-Filmen wie Agent Carter und Spider Man: A New Universe beteiligt sind, eine standesgemäße Bühne bieten. Diese Besetzung von Charakteren hinter den Kulissen verheißt Gutes für die Storytelling-Qualität der neuen Serie. Die globale Videoplattform von Netflix verbindet sich ebenfalls auf natürliche Weise mit Magic und den internationalen Fans.

“Unser Ziel ist es, nicht nur eine überzeugende Geschichte zu erzählen, die die unglaubliche Vielfalt von Magic: The Gathering zum Tragen bringt, sondern auch das Medium und die Wahrnehmung des Storytellings durch die Animation zu fördern”, sagte Issac Krauss, CEO des Animationsstudios Octopie, das sich mit der schweren Aufgabe der Visualisierung befassen wird. “Diese Serie wird die Genres spannender Thriller, Horror und Drama mit tief entwickelten Charakteren kreuzen, wie man sie in der Animation nicht oft sieht.”

Das Ergebnis: Magic sollte Wunder bewirken

Die visionäre Einstellung von Krauss scheint darauf hinzudeuten, dass Netflix einige neue Tricks mit Magic versuchen wird. Das Unternehmen könnte sich für einen Teil der interaktiven Programmierung einsetzen, die wir in Black Mirror: Bandersnatch und Der gestiefelte Kater gesehen haben. Die Spiel-basierte Story-Welt könnte Netflix und die Partner sogar dazu inspirieren, die Inhalte noch weiter in ein Spiel-ähnliches Erlebnis einzubringen.

Es gibt keine Informationen darüber, wann genau die Fans von Magic mit dem Serienstart rechnen könnten. Hasbro und Netflix haben auch keine Angaben zum Budget oder zur Dauer des Deals gemacht. Netflix war immer schnell, wenn es darum ging, animierte Serien von der Ankündigung zur Premiere zu bringen: Aggretsuko war zum Beispiel nur vier Monate nach der ersten Ankündigung beim Streaming-Dienst zu finden. Der Vergleich ist nicht ganz fair, da diese Serie auf einer bestehenden Reihe von einminütigen Filmen im japanischen Fernsehen basiert, doch man sieht, dass Netflix am liebsten so schnell wie möglich handelt.

Hasbro gießt Öl ins Feuer bei der boomenden Beliebtheit von Magie: The Gathering. Diese Maßnahmen dürften sich lohnen. Was Netflix betrifft, so ist das ein weiterer Markenname in einer bereits überfüllten Sammlung, also kein Wendepunkt, doch eine willkommene Ergänzung zu einem wachsenden Portfolio an kinderfreundlichen Inhalten.

