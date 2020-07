MagicMed Industries meldet erstes Patent für psychedelisches Derivat an

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - MagicMed Industries Inc. ("MagicMed" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass es beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) eine vorläufige Patentanmeldung eingereicht hat, die die Zusammensetzung von Materie, die Arzneimittelformulierung und das Verfahren der Zubereitungsansprüche für neuartige Psilocybin-Derivate abdeckt. Diese Patentanmeldung wird voraussichtlich die erste in einer Reihe von Anmeldungen sein, die das breite Portfolio des Unternehmens an neuartigen Psilocybin-Molekularderivaten, die PsybraryTM-Bibliothek, schützen werden.Die Partner von MagicMed werden in der Lage sein, die Derivate in der Psybrary TM -Bibliothek zu recherchieren, auszuwählen und zu testen und sie als Baustein für ihre eigene Produktentwicklung auf der Grundlage der Indikation, auf die sie abzielen (Angstzustände, Depressionen, Sucht, PTSD und viele andere), zu verwenden."Wir sind begeistert von den neuen Möglichkeiten der Partnerschaft mit Pharmaherstellern, die uns die Bibliothek der Derivate in Bezug auf diese Patentanmeldung bietet", so Joseph Tucker, President und CEO von MagicMed. "Unser Geschäftsmodell besteht darin, Hand in Hand mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, ausgezeichnete Arzneimittelkandidaten voranzubringen. Tatsächlich haben wir bereits Gespräche mit potenziellen Partnern aufgenommen, um sie bei der Entwicklung neuer Therapien für verschiedene psychologische Indikationen zu unterstützen."Informationen zu PsilocybinPsilocybin ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das als Bestandteil potenzieller neuer therapeutischer Arzneimittel für unzureichend behandelte psychologische Indikationen wie Angstzustände, Depressionen, Substanzabhängigkeit und Cluster- oder Migränekopfschmerzen auf großes Interesse stößt. Die potenzielle medizinische Anwendung von Psilocybin ist zwar viel versprechend, bleibt aber aufgrund der inhärenten Nebenwirkungen des natürlichen Moleküls, wie Halluzinationen und Panikattacken, begrenzt. Dies hat modifizierten Molekülen eine größere Bedeutung zugewiesen, die die positiven Eigenschaften maximieren und die negativen Nebenwirkungen reduzieren.Informationen zu MagicMedMagicMed Industries beabsichtigt, Partnerschaften mit pharmazeutischen und anderen Unternehmen einzugehen, um medizinische und legale Konsumgüterprodukte psychedelischer Herkunft zu entwickeln. Die Molekülderivat-Bibliothek Psybrary TM von MagicMeds wird voraussichtlich ein wesentlicher Baustein sein, mit dem die Branche neu patentierte Produkte entwickeln kann. Der anfängliche Schwerpunkt von Psybrary TM liegt auf Psilocybin, von dem erwartet wird, dass es opportunistisch auf andere Psychedelika wie MDMA, Ketamin, Ibogain, Meskalin und Ayahuasca ausgeweitet wird. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852236-1&h=2736544298&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852236-1%26h%3D1943478225%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.magicmedindustries.com%252F%26a%3Dwww.magicmedindustries.com&a= www.magicmedindustries.com .Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verknüpft. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf zukünftige Geschäftspläne und Partnerschaften von MagicMed, die voraussichtliche Nutzung der Patente von MagicMed und die Entwicklung von PsybraryTM . Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen oder Ausdrücken wie "vorgeschlagen", "voraussichtlich", "wird/werden", "unterliegt", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde/würden", "erwartet", "bereit zu" oder anderen Begriffen/Ausdrücken erkennbar.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten erwarteten Ergebnissen abweichen. Einige der Risiken und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, unter anderem vorausschauende Aussagen: die Fähigkeit von MagicMed, Partnerschaftsvereinbarungen oder andere Vereinbarungen zu treffen; unvorhergesehene Herausforderungen bei der Durchführung der Geschäftspläne von MagicMed; Trends bei der zukünftigen Verwendung von Psilocybin; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage der Kapitalmärkte und andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die vorgenannten Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztlich ungenau oder irrelevant sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenden zukunftsgerichteten Aussagen werden durch die Vorsichtserklärung ausdrücklich eingeschränkt. 