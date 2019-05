MagicCube erhält als erstes Cyber-Security-Unternehmen Zertifizierung für Software Trusted Execution Environment (FOTO)

Santa Clara (ots) -MagicCube, der Entwickler der weltweit einzigartigen SoftwareTrusted Execution Environment (sTEE) Plattform, hat dieZertifizierung für seine softwarebasierte Trusted ExecutionEnvironment erhalten. Das Zertifikat wurde von der EMVCo ausgestellt,in der American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay und Visazusammengeschlossen sind*."Wir haben in den vergangenen zwei Jahren hart daran gearbeitet,diese gänzlich neue Kategorie in einer Branche zu entwickeln, in derdie Standards bisher von Hardware dominiert wurden", sagt NancyZayed, Mitbegründerin und CTO bei MagicCube. "Wir sind stolz darauf,Vorreiter in dieser neu geschaffenen Kategorie zu sein, die für dieSicherheit von Mobil- und IoT-Geräten eine Paradigmenwechselbedeutet. Wir sehen hierin den Beginn von Software Defined Trust(SDT)."MagicCube erfüllt erstmals die Sicherheitsanforderungen einerTrusted Execution Environment (TEE) als reine Software. Dies wirdeinen großen Markt disruptiv verändern, der derzeit von Chip- undSIM-Karten-Herstellern dominiert wird.MagicCube's PIN-on-Glass-Lösung (http://ots.de/K3NLtz) baut aufder neuen Plattform auf und erlaubt eine sichere Eingabe sensiblerDaten - wie zum Beispiel PIN-Nummern von Kreditkarten - auf einemTouchscreen. Dies war bisher auf dezidierte Hardware mit physischenEingabefeldern beschränkt, zum Beispiel bei Geldautomaten oderZahlungsterminals."Wie immer, wenn Hardware durch Software ersetzt wird, wird allesdownload- und erweiterbar, wodurch der Markt exponentiell wächst.Dies ist vergleichbar mit der Entwicklung von der DVD hin zuNetflix", sagt Sam Shawki, CEO von MagicCube.MagicCube wurde als eines von "10 Hot IoT Startups To Watch"(Network World) sowie als eines der "25 IoT Startups To Watch 2019"(Forbes) geehrt und ist "Cool Vendor in Security and Risk Management"(Gartner). Darüber hinaus ist das Unternehmen Partner des PCISecurity Standards Council. Dies unterstreicht die Vorreiterrolle vonMagicCube in der Kategorie Software Defined Trust (SDT), die dasUnternehmen nutzt, um die Dominanz hardwarebasierter Sicherheit zudurchbrechen.Das EMVCo- und PCI-akkreditierte IT-Testlabor Brightsight aus denNiederlanden hat die branchenweit erste Sicherheitsbewertung für dieZertifizierung durchgeführt.Über MagicCubeMagicCube ist mit seiner softwarebasierten TEE-Plattform Vorreiterin der Kategorie "Software Defined Trust" (SDT). Die Technologieermöglicht die Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und mobilenSicherheitslösungen für Verbraucher im großen Maßstab. WeitereInformationen unter www.magiccube.co* Die EMVCo ermöglicht die weltweit sichere Interoperabilität undAkzeptanz von Zahlungs- und digitalen Transaktionen.EMV ist eine eingetragene Marke in den USA und weiteren Ländernsowie eine nicht eingetragene Marke an anderer Stelle. Die EMV-Markeist Eigentum von EMVCo, LLC.Network World, "10 Hot IoT Startups To Watch":http://ots.de/mhLbjnForbes, "25 IoT Startups To Watch 2019": http://ots.de/96WGiWGartner "Cool Vendor": http://ots.de/ii8NqhPressekontakt:MagicCube Pressestelle DeutschlandAdel & Link Public RelationsE: magiccube@adellink.deT: 069 1534045-42Original-Content von: MagicCube, übermittelt durch news aktuell