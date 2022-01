Magforce Nanotechnologies-Aktie: Die Aktie neigt erneut zur Schwäche

Für die Bullen ist die jüngste Entwicklung nicht ungefährlich, denn die am 20. Dezember auf dem Tief bei 2,45 Euro gestartete Erholung droht nun, zu scheitern. Ihr war es am Donnerstag gelungen, den 50-Tagedurchschnitt bei 3,02 Euro nicht nur zu erreichen sondern auch zu überwinden. Doch im Anschluss an ein Hoch bei 3,14 Euro nahmen die Anleger ihre Gewinne mit. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung