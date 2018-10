Magenverstimmung: Tees mit Anis, Fenchel oder Kümmel helfen

Baierbrunn (ots) - Unwohlsein, saures Aufstoßen, Magendrücken oderVöllegefühl - wer Ungewohntes, Fettiges oder einfach nur zu vielisst, kann sich leicht eine Magenverstimmung zuziehen. "AlsSoforthilfe empfehle ich einen Arzneitee mit Anis, Fenchel und/oderKümmel", sagt Apotheker Lorenz Ewert aus Castrop-Rauxel imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Auch Pfefferminze und Melisseberuhigen den Magen."Verdauungsfördernde Pflanzenextrakte gebe es auch ganz bequem alsTropfen, allerdings enthalten sie Alkohol. "Steht saures Aufstoßen imVordergrund, helfen Antazida, die ohne Rezept in der Apothekeerhältlich sind", so Ewert. "Gut wirken auch Alginate, die dasÜbermaß an Säure unschädlich machen."Wenn die Beschwerden häufiger auftreten oder stärker sind, solltenBetroffene zum Arzt. Menschen mit Diabetes sollten mit dem Arztbesprechen, ob und wie sie ihre Diabetestherapie der gestörtenVerdauung anpassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell