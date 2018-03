Magento Commerce: Investitionen in Europa beschleunigen das Unternehmenswachstum / Unternehmen intensiviert regionale Marktpräsenz und erzielt Kundenrekord auf Cloud-Plattform

München (ots) - Magento Commerce, der weltweit führende Anbietervon Cloud-basierten Digital-Commerce-Innovationen, gibt heute einWachstum von mehr als 100 Prozent bei neuen B2B- und B2C-Kunden inEuropa bekannt. Das starke Wachstum ist das Ergebnis kontinuierlicherInvestitionen in der Region sowie des Ausbaus des globalenPartner-Ökosystems. Die Magento Commerce Plattform gibt Händlern dienötige Flexibilität, um hochdifferenzierte Online-Kundenerlebnisse zubieten. Heute betreiben über 60 Prozent der Händler auf MagentoCommerce hybride B2B/B2C- und B2B2C-Modelle.Immer mehr Unternehmen erkennen mittlerweile die Vorteile vonCloud-basierten Plattformen und Lösungen. Laut dem Cloud Monitor 2017von KPMG und bitkom research nutzen bereits 65 Prozent der deutschenUnternehmen Cloud-Computing. Weitere 18 Prozent planen oderdiskutieren aktuell den Einsatz. Dieser Trend spiegelt sich auch beiMagento wider: 2017 entfielen weltweit bereits 40 Prozent derLizenzabschlüsse von Magento Commerce auf die Cloud-Plattform desUnternehmens. Magento Commerce Cloud ist die erste Wahl fürUnternehmen aller Größen, darunter Christian Louboutin und Big BusTours.Darüber hinaus hat die Erweiterung des Entwickler- undPartner-Ökosystems von Magento Commerce dazu beigetragen, weitereInnovationen und Wachstum voranzutreiben. Allein in Europa ist dieZahl der neu zertifizierten B2B- und B2C-Partner um 20 Prozentgestiegen. Dieses Wachstum beweist, wie innovativ, kollaborativ unddynamisch die Magento Developer Community ist. Unterstützt wird dieszudem von massiven Investitionen im Bereich Community Engineeringdurch weltweite Hackathons und Contribution Days sowie verschiedeneweitere Events und Maßnahmen.Magento Commerce bietet die Skalierbarkeit und Agilität, dieHändler benötigen, um ihre digitale Präsenz auszubauen undaußergewöhnliche Omnichannel-Erlebnisse zu ermöglichen. Beispielesind:- Gabor Shoes AG, führender Hersteller qualitativ hochwertiger,modischer Damenschuhe, verkauft jährlich etwa 9 Millionen Paar Schuhean 5.000 Händler in mehr als 60 Ländern. Durch die intelligenteVerknüpfung von On- und Offline konnten ein innovativerMarktplatz-Ansatz realisiert und Omnichannel-Funktionen unterBerücksichtigung vorhandener Händler-strukturen integriert werden.Aufträge, Bestände und Lieferzeiten werden werden zentral verwaltetund kanalübergreifend optimiert.- PINO GmbH, führender Anbieter für Produkte undBehandlungskonzepte im Bereich Physiotherapie, konnte mithilfe deroptimierten B2B und B2C E-Commerce-Plattform eine signifikanteUmsatzsteigerung und erhöhte Kundenzufriedenheit erzielen. DasKonzept sichert Pino zudem eine sehr gute Basis für die weitereExpansion auf Basis der Magento Commerce Cloud-Plattform.Die führende Position von Magento, insbesondere beimittelständischen Unternehmen, wurde im vergangenen Jahr vonunabhängigen Analysten sowohl im Gartner Magic Quadrant for DigitalCommerce, als auch im Forrester Wave[TM] B2B Commerce Suites forMidsize Organisations bestätigt. Diese Bewertungen treiben dasWachstum des Unternehmens bei großen und mittelständischenUnternehmen weiter voran."Unternehmen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika treiben diedigitale Transformation voran. Dafür müssen sie neueNutzererfahrungen in den Bereichen Online, Offline, Handel, Daten undLogistik schaffen", sagt Brian Green, Director of EMEA bei MagentoCommerce. "Unsere Händler und Kunden sind der Überzeugung, dass nurMagento über die nötige Technologie sowie ein weltweitesPartner-Ökosystem mit entsprechender Entwickler-Community verfügt, umdas Wachstum jetzt und in Zukunft voranzutreiben."Über Magento CommerceMagento Commerce ist der führende Anbieter von Cloud-basiertenDigital-Commerce-Innovationen für Händler und Unternehmen in der B2C-und B2B-Branche. Pro Jahr wird auf der Plattform einBrutto-Warenvolumen im Wert von mehr als 124 Milliarden US-Dollarumgesetzt. Zusätzlich zu seiner Digital-Commerce-Plattform bietetMagento Commerce ein Portfolio an Cloud-basiertenOmnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale undphysische Einkaufserlebnisse erfolgreich zu platzieren. UnabhängigeAnalysten bestätigen die Position von Magento als eine der weltweitführenden E-Commerce Technologien. Magento Commerce profitiert dabeivon einem globalen Netzwerk an Lösungs- und Technologiepartnern,einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größtenOnline-Marktplatz für Erweiterungen, sog. Extensions, mit mehrerenTausend Modulen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.magento.com/de.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Caroline Rixen / Stefan Schmidt+49 89 99 38 87 -30 / -46 / -47magento@hbi.deOriginal-Content von: Magento Commerce, übermittelt durch news aktuell