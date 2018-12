Magenta Virtual Reality: Basketball Bundesliga erstmals live im 360-Grad-Stream (FOTO)

Bonn (ots) -Am 9. Dezember wird erstmals ein Spiel der Telekom Baskets gegendie EWE Oldenburg Baskets in der Magenta VR App übertragen. Und zwarlive aus dem Telekom Dome in Bonn in 360-Grad und 6K-Auflösung. DerLivestream wird kostenlos abrufbar sein. Die Übertragung startet um14:45 Uhr, Tip-Off ist um 15:00 Uhr.- Telekom Baskets Bonn gegen EWE Baskets Oldenburg am 9. Dezemberim 360-Grad-Livestreaming- Innovative Live-Technik: Tiled Based Streaming sorgt fürHD-Erlebnis- Mit der Magenta VR App kostenlos für alleDie Übertragung des Basketballspiels aus der Hauptrunde ermöglichtes Sport- und Basketballbegeisterten hautnah via App dabei zu sein.Mit der Magenta VR App können die Nutzer erstmals in 360-Grad in6K-Auflösung direkt vom Spielfeldrand aus mit den Teams mitfiebern.Für den Livestream nutzt die Telekom eine besonders innovativeTechnik - den sogenannten Tiled Based Stream. Damit wird nur dasBewegtbild im direkten Sichtfeld des Users in HD-Auflösungübertragen. Mit einem VR-Headset, wie zum Beispiel dem Lenovo MirageSolo, Samsung Gear VR, Daydream oder Oculus Go, habenStreaming-Nutzer noch stärker das Gefühl, live im Stadion dabei zusein. Ein weiteres Highlight ist die individuelle Kameraperspektive:Jeder Zuschauer kann jederzeit zwischen Kamera 1 bei denTrainerbänken und Kamera 2 direkt unter dem Korb wechseln.Stephan Heininger, Leiter Telekom Virtual Reality, ist überzeugt:"Mit Magenta VR und Magenta Musik 360 bietet die Telekom schon jetztein breites Angebot exzellenter virtueller Unterhaltungsformate an.Dabei möchten wir unseren Nutzern stets die höchste Streamingqualitätund perspektivisch noch mehr Liveübertragungen bieten. Tiled BasedStreaming ermöglicht bereits heute das beste VR-Erlebnis allerZeiten."Auch Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit BBL, zeigtsich begeistert: "Das 360-Grad-Livestreaming ist ein weiterer Belegdafür, dass wir mit der Deutschen Telekom einen innovativen Partneran unserer Seite haben, der immer wieder Wege findet, dieBerichterstattung über unseren Sport auf ein neues Level zu heben."Das 360-Grad-Sporthighlight können Nutzer kostenlos über dieMagenta VR App auf Android Smartphones, Samsung Gear VR, Oculus Gosowie Daydream Headsets ansehen.Die Moderation übernehmen Anett Sattler undEx-Basketball-Nationalspieler Pascal Roller, die sowohl in die neue360-Grad-Übertragung einführen als auch Spielanalysen durchführenwerden. Das Spiel wird kommentiert von Stefan Koch.Die technische Umsetzung- Magnum Film agiert als Generalunternehmer, verantwortet dieProduktion vor Ort und steuert mit der Telekom die weiterenPartner.- INVR.SPACE erstellt vor Ort die 360-Grad-Streams in 6K-Auflösungbereit.- Für MediaKind wird der Stream in die Cloud übertragen und dortverarbeitet, codiert und über ein CDN für die Nutzer in derMagenta VR App bereitgestellt.- Die innovative tilebasierte Streaming-Technologie vonTiledmedia, die in die MediaKind Plattform und in die Magenta VRApp integriert wurde, ermöglicht Streaming in hoher Qualitätüber herkömmliche Internetverbindungen und 4G.- Iconic Engine implementiert den Livestream in die gemeinsam mitder Telekom entwickelte App - für ein intuitives, immersives undinteraktives Erlebnis.Über die Magenta VR AppDie Magenta Virtual Reality (VR) App für iOS, Android, Daydreamund Oculus bündelt Telekom Angebote aus Sport, Musik, Bildung undUnterhaltung. Die App funktioniert mit und ohne VR-Brille. App undVideos stehen nicht nur Kunden der Telekom zur Verfügung: Auch Kundenanderer Telekommunikationsanbieter können den Dienst kostenfreiherunterladen und nutzen. Das Angebot umfasst teilweise exklusiv fürdie Telekom produzierte Inhalte. Daneben können User auch PartnerContent von National Geographic und Twentieth Century Fox nutzen.www.telekom.de/virtual-realityÜber die Deutsche Telekom: www.telekom.com/konzernprofilPressekontakt:SCHRÖDER+SCHÖMBS PR GMBHPatrick Schoedelpatrick@schroederschoembs.com+49 30 349964-37www.schroederschoembs.comOriginal-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell