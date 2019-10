MagentaTV wünscht als Sponsoring Partner spannende Unterhaltung mit DER Serie des Jahres - THE HANDMAID'S TALE auf TELE 5 (VIDEO)

München, Deutschland (ots) -Erleben. Was verbindet: THE HANDMAID'S TALE.Die dritte Staffel der US-Ausnahmeserie feierte gerade erstDeutschlandpremiere auf der Streaming-Plattform MagentaTV und stehtdort für Kunden seit dem 5. September zum Abruf bereit.Jetzt beginnt die Reise von June alias Desfred (Elisabeth Moss)und den anderen Mägden auch im Free TV exklusiv auf TELE 5.Startschuss für die erste Staffel der preisgekrönten Serie fällt, wiebereits bekannt gegeben, am 18. Oktober und wird von MagentaTV miteinem umfangreichen Sponsoring begleitet. Was für eine perfekteVerbindung. Aus der Sponsoring-Kooperation mit Telekom Deutschlandwerden ein Trailer-Sponsoring und weitere Serien-begleitende Elementewie Opener, Closer und Reminder-Spots resultieren.Stefan Graf, Leiter Sales & Services bei TELE 5: "MagentaTV hatdie Erfolgsserie "The Handmaid's Tale" als erster Anbieter nachDeutschland geholt und erzählt die Geschichte des Staates Gileadbereits in der dritten Staffel. Nun schreibt TELE 5 Geschichte undtaucht als erster Privatsender in die Welt von Magret Atwood ein. Wirbringen die erste Staffel erstmalig und exklusiv im Free TV. Wer alsowissen will, wie's weitergeht oder nochmal von vorne anfangen möchte,ist mit diesem gemeinschaftlichen Sponsoring richtig gutunterhalten."MagentaTV wünscht also spannende Unterhaltung mit dem dystopischenDrama um Defred auf TELE 5. Wer aber gleich nach Staffel 1 nicht mehrgenug bekommt von DER SERIE DES JAHRES und unbedingt wissen will wiees weitergeht... auch Staffel 2 und 3 sind in Deutschland zuerst beiMagenta TV zu sehen.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell