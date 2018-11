Unterföhring (ots) - TV-Deutschland übertippt! Der MagdeburgerMatthias (31) schätzt acht von 13 Fragestellungen in der letzten"Alle gegen Einen"-Ausgabe 2018 besser als Deutschland und gewinntsagenhafte 78.000 Euro. "Ich habe alles gegeben. Am Anfang war esziemlich eng, weil ich zwei, dreimal so richtig danebenlag. Dann habeich doch abgeräumt. Ich kann das alles noch gar nicht fassen und bineinfach glücklich", freut sich der 31-Jährige. "Alle gegen Einen"erzielt am Samstag einen Marktanteil von 8,9 Prozent (Zuschauer 14-49Jahre). Nach den ersten vier Ausgaben der Elton-Show heißt es 3:1 fürdie Kandidaten. Den höchsten Jackpot bisher gewann allerdingsZuschauerin Martina, die zu Hause auf ihrer Couch über die "Allegegen Einen"-App mitgetippt hatte und sich über 80.000 Euro freuendurfte.Bildmaterial aus der Show und das Versuchsprotokoll stehen ab sofortauf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 11.11.2018 (vorläufig gewichtet)Das waren die Versuche in der dritten Ausgabe von "Alle gegen Einen"1. Versuch: "Am (baum)wollenen Faden"Wie viele von 100 Baumwollfäden, mit denen ein Fallschirmspringer aneinem Heißluftballon befestigt ist, müssen durchgeschnitten werden,bevor er in die Tiefe stürzt? Lösung: 772. Versuch: "Schlagzeug-Solo"Wie viele Schläge spielt ein Schlagzeuger während eines30-Sekunden-Solos? Lösung: 2073. Versuch: "Schimpfwortzähler"Wie viele Schimpfwörter ihrer Eltern bringen 18 drei- bis fünfjährigeKinder zusammen? Lösung: 214. Versuch: "Wie viele von 100 - Chippendales?"Wie viele von 100 Männer im Studio würden live im Studio einenChippendales-Auftritt hinlegen? Lösung: 285. Versuch: "Astronautenbild"Wie viele Kilometer steigt ein Helium gefüllter Stratosphärenballonin die Höhe, bevor er platzt? Lösung: 29 Kilometer6. Versuch: "Unter Wasser"Wie viele Sekunden hält die beste von fünf Personen unter Wasser dieLuft an? Lösung: 90 Sekunden7. Versuch: "Wohnwagensturz"Welche Geschwindigkeit (km/h) erreicht ein Wohnwagen, der aus 75Metern Höhe zu Boden stürzt, bevor er aufschlägt? Lösung: 112 km/h8. Versuch: "Ballwege"Bei wie viel Kilometer legt ein Fußball in einem (Bundesliga-)Spielzurück? Lösung: 29 Kilometer9. Versuch: "Linienbus"Wie viele Studenten passen in einen Linienbus? Lösung: 15410. Versuch: "Bräute"Wie viele Bräute folgen dem Aufruf von Elton, in ihrenHochzeitskleidern ins Studio zu kommen? Lösung: 2011. Versuch: "Fallschirm-Staffel"Wie viele Sekunden dauert ein Staffelflug von vierFallschirmspringern, bis der Stab dem ersten Springer wiederübergeben wird? Lösung: 52 Sekunden12. Versuch: "Mädelsabend"Wie viele Gegenstände haben alle vier Besucher eines Mädelsabendzusammen in ihren Handtaschen? Lösung: 9213. Versuch: "Bogenschießen"Wie viele von 50 hintereinander aufgereihten Keramikäpfel schießteine professionelle Bogenschützin mit einem Pfeil ab? Lösung: 50Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -88Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell