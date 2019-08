Magdeburger Forscher widerlegen Theorie des kollektiven (Nicht-)Handelns: Deutsche Experimentalökonomen realisieren bisher größten Laborversuch der Wirtschaftsforschung

Magdeburg (ots) - Demokratie, Umweltschutz, Frieden - die großenThemen unserer Zeit sind kollektive Güter, die sich nur dann erzeugenlassen, wenn viele Menschen dafür freiwillig einen Beitrag leisten.Allerdings besagt die seit über 50 Jahren geltende Theoriekollektiven Handelns, dass es für den Einzelnen in großen Gruppenkeinen Anreiz gibt, an der Bereitstellung kollektiver Gütermitzuwirken. Denn sein Einsatz steht in keinem Verhältnis zumminimalen Einfluss, den er nehmen kann. Mit dem bisher größtenLaborexperiment der Wirtschaftsforschung hat eine Gruppe deutscherExperimentalökonomen diese Theorie jetzt nachhaltig erschüttert. Unddarüber hinaus eine erstaunliche Entdeckung gemacht - mit erheblichenAuswirkungen auf den politischen Umgang mit der Beteiligung:Nachweislich hängt unser Engagement keineswegs nur am Einfluss, denwir haben. Wesentlich wichtiger ist, ob uns wirklich klar ist, wofürwir uns einsetzen.Seit Mancur Olsons 1965 erschienenem Buch "The Logic of collectiveAction" beruft sich die Wissenschaft auf die Theorie, dass großeGruppen nicht in der Lage sind, Kollektivgüter bereitzustellen. Imgrößten Laborexperiment, das bisher in der experimentellenWirtschaftsforschung realisiert worden ist und das von der DeutschenForschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wurde, hat eine Gruppedeutscher Experimentalökonomen um Joachim Weimann, Inhaber desLehrstuhls für Wirtschaftspolitik an der Fakultät fürWirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,die Olson-Theorie jetzt unter Laborbedingungen getestet.Mit mehr als 5.000 Versuchspersonen kamen sie zu einemüberraschenden Ergebnis: Große Gruppen, in denen die Mitglieder nureinen sehr geringen Einfluss auf das Gruppenergebnis hatten, sind zuexakt der gleichen Kooperationsleistung fähig, wie die zur Kontrolleeingesetzten Kleingruppen. Den von Olson beschriebenen Effekt, dassder schwindende individuelle Einfluss in großen Gruppen jeglicheKooperation unmöglich macht, konnten die Forscher nicht beobachten.Sichtbare Vorteile beflügeln kooperatives VerhaltenStattdessen war für das Kooperationsverhalten der Mitgliedergroßer Gruppen etwas entscheidend, das die Forschung bisher nicht imBlick hatte: Tatsächlich kommt es weniger auf den absoluten Wert desBeitrags an (der sehr klein sein kann), als vielmehr darauf, inwelcher Relation dieser zur Bedeutung des Einzelnen in einer Gruppesteht. Die Forscher interpretieren dies als einen Indikator für dieSichtbarkeit (Salienz) des wechselseitigen Vorteils, den kooperativesVerhalten erzeugt: Meine eigene Kooperation hilft anderen, dieKooperation der Anderen nützt mir.Das eröffnet einen gänzlich neuen Ansatz in der Forschung zumKollektivgutproblem. Wenn die Sichtbarkeit der Kooperationsvorteilefür gemeinschaftliches Handeln entscheidend ist, ergeben sich neueFragestellungen mit erheblicher praktischer und politischerBedeutung. Das würde nämlich bedeuten, dass z. B. demokratischeSysteme in Gefahr geraten, wenn den Bürgern die wechselseitigenVorteile, die durch Partizipation am politischen Leben für alleentstehen, nicht mehr hinreichend klar sind. Dass die Lösung vonUmweltproblemen entscheidend davon abhängt, ob die Vorteile vonumweltschonendem Verhalten hinlänglich bekannt und im öffentlichenBewusstsein angekommen sind. Dass also Kollektivgutprobleme vor allemdann zustande kommen, wenn die Vorteile ihrer Lösung nichtausreichend sichtbar sind.Das experimentelle Großprojekt hat allerdings auch gezeigt, dassselbst unter den idealen Bedingungen eines Labors eine Lösung desKollektivgutproblems nur partiell gelingen kann, wenn man sich dabeiallein auf die freiwillige Kooperation von Individuen verlässt.Immerhin ein Drittel der Teilnehmer war jedoch bei hinreichenderSalienz zur Kooperation bereit. Und genau darin liegt wiederum dieChance: "30 Prozent Befürworter - das ist in demokratischen Systemeneine unverzichtbare Basis für rationale kollektive, also politischeEntscheidungen", sagt Joachim Weimann.Pressekontakt:Prof. Dr. Joachim Weimann, joachim.weimann@ovgu.deOriginal-Content von: Otto-von-Guericke-Universität Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik, übermittelt durch news aktuell