Magdeburg gegen Flensburg und Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen: die Spitzenspiele der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag und Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky acht Partien des 26.Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live, sieben davon exklusiv- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDer Fünftplatzierte empfängt den Tabellenzweiten: Am Donnerstagtrifft der SC Magdeburg in der GETEC Arena auf die SGFlensburg-Handewitt, die am vergangenen Spieltag einen klaren Sieg imSpitzenspiel gegen Konkurrent Füchse Berlin einfuhr. Dem Schicksal,das die Berliner erleiden mussten, wollen die Magdeburger entgehenund den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Moderator Jens Westenbegrüßt die Zuschauer ab 18.30 Uhr. Markus Götz und Sky ExperteStefan Kretzschmar kommentieren die Partie.Außerdem spielen am Donnerstagabend die Füchse Berlin gegen GWDMinden und der TBV Lemgo gegen den VfL Gummersbach.THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen am Samstag, TV Hüttenberg -TSVHannover-Burgdorf am SonntagEin weiteres brisantes Duell findet am Samstagabend in Kiel statt,wenn Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen den THW herausfordert. Wennder Rekordmeister seine Chancen auf die erneute Teilnahme an der EHFChampions League wahren will, muss gegen den Titelverteidiger einSieg her. Christina Rann ist ab 17.45 Uhr vor Ort, Karsten Petrzikakommentiert. Anschließend trifft der HC Erlangen auf FRISCH AUF!Göppingen.Den Abschluss bilden die Sonntagspartien SC DHfK Leipzig - TVB1898 Stuttgart und MT Melsungen - TuS N-Lübecke ab 12.00 Uhr sowiedas Topspiel TV Hüttenberg - TSV Hannover-Burgdorf um 15.00 Uhr.Christina Rann und Heiner Brand stimmen die Sky Zuschauer ab 14.30Uhr auf die Begegnung ein, die von Heiko Mallwitz und StefanKretzschmar kommentiert wird.Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen freiempfangbar auf Sky Sport News HDKomplettiert und zusammengefasst wird der 26. Spieltag der DKBHandball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar aufSky Sport News HD. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-MagazinHandballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag beiSky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 2 HD18.30 Uhr: Füchse Berlin - GWD Minden live auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: TBV Lemgo - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 4 HDSamstag:17.45 Uhr THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD20.15 Uhr HC Erlangen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 2HDSonntag:12.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport1HD12.00 Uhr: MT Melsungen - TuS N-Lübecke live auf Sky Sport 2 HD14.30 Uhr: TV Hüttenberg - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 1 HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell