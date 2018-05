Stuttgart (ots) - Jetzt bewerben für die "Healthy Living Awards"2018: Die beiden Magazine "eat healthy" und "RUNNING" aus dem HauseDoldeMedien Verlag küren in diesem Jahr innovative und trendbewussteProdukte erstmalig in vier Bereichen - Food, Beauty, Fitness undKitchen. Die "Healthy Living Awards" sind somit eine Erweiterung derbeliebten "eat healthy Awards".Bewertet werden die Produkte auch hier von einer hochkarätigenFach-Jury. Diese besteht u.a. aus Köchen, Ernährungswissenschaftlern,Bloggern, Autoren, Gesundheits- und Fitnessexperten sowie Hautärzten.Die insgesamt 16 Jurorinnen und Juroren bewerten die Produkte jeweilsnach Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Inhaltsstoffen. Die"Healthy Living Awards" 2018 werden in insgesamt 40 Kategorienvergeben.Einreichungsschluss für die "Healthy Living Awards" 2018 ist der28. September 2018. Informationen zur Teilnahme, zur Jury, zumBewertungsverfahren und zur Einreichung gibt es unterwww.healthyliving-awards.de.Die Preisverleihung findet am 23. November im Mövenpick HotelStuttgart Airport statt. Als KeyNoteSpeaker ist Ralph Goldschmidtgeladen. Der diplomierte Sportwissenschaftler und Volkswirt zähltdeutschlandweit zu den gefragtesten und besten Rednern. Zu seinenKunden gehören die meisten DAX-30-Unternehmen, namhafteMittelständler, zahlreiche Verbände und renommierte Global Player.Über "eat healthy":Das Food-Magazin "eat healthy" ist der leckere Ernährungsratgeberfür alle, die gesund essen und fit bleiben möchten. Die Fachredaktioninformiert über wichtige Trends und entwickelt alltagstauglicheRezepte mit Varianten u.a. für die vegetarische, vegane, gluten- oderlactosefreie Ernährung. "eat healthy" erscheint im DoldeMedienVerlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medienzu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.Über "RUNNING":Das Laufmagazin "RUNNING" erscheint sechs Mal im Jahr undinformiert rund um das beliebte Hobby "Laufen". Spannende Reportagenzu den eindrucksvollsten Laufevents, ausführliche Informationen vonExperten zu Ausrüstung, Medizin und Ernährung, sowie Produkttests und-übersichten.Pressekontakt:Katharina Goll | Leitung Events & AwardsDoldeMedien Verlag GmbH | Naststraße 19 B | 70376 StuttgartTelefon +49-711-55349-308 | kontakt@healthyliving-awards.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell