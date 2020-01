Magazin 'Spiegel Geschichte' in neuem Outfit

Hamburg (ots) - Der Hamburger Spiegel-Verlag hat 'Spiegel Geschichte', dasMagazin zu historischen Themen, optisch und inhaltlich überarbeitet. Dasberichtet das Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Die am 21.Januar erscheinende Nummer 1/2020 über 'Die 20er Jahre' ist die erste Ausgabe,in der die Änderungen umgesetzt wurden.Gleichzeitig wächst der Umfang der monothematischen Zeitschrift: Statt mitbisher 140 Seiten kommt das zweimonatlich erscheinende Heft nun mit 148 Seiten.Der Copypreis beträgt weiterhin 8,50 Euro.Das Cover hat jetzt wie alle 'Spiegel'-Derivate einen weißen Rahmen, zudemkennzeichnet das klassische 'Spiegel'-Logo nun deutlicher als bisher denAbsender. Auch im Heftinneren ist die Mutter-Marke 'Spiegel' durch eine ähnlicheLogik der Überschriften, Vorspänne und Bildunterschriften klarer zu erkennen.Ein eigenes Farbschema, wiederkehrende Rubriken und Info-Kästen, sowie einopulenter Einsatz von Bildern sollen dem Geschichts-Heft gleichzeitig eineneigenständigen Charakter geben.Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 0178-2319953scharninghausen@new-business.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/20129/4495542OTS: new businessOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell