Magazin PORTER entwickelt sich immer stärker und besser und beweist auch in seinem dritten Jahr ein beeindruckendes Wachstum

London (ots/PRNewswire) -Die NET-A-PORTER-Gruppe gibt erfreut die Veröffentlichung vonPORTERs zweitem offiziellen Audit bekannt, das eine Auflagenhöhe von180.646 belegt - ein beeindruckendes Wachstum von 6 % imJahresvergleich.*(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/471904/PORTER_Natalia_Vodianova.jpg )Am sich rasant verändernden Zeitschriftenmarkt ist die Performancevon PORTER umso bemerkenswerter, beweist sie doch die kontinuierlicheRelevanz und den einzigartigen Reiz des Magazins.Seit der ersten Ausgabe im Februar 2014 hat PORTER fortwährendredaktionelle Inhalte der Spitzenklasse veröffentlicht, wie etwaanregende Interviews mit außergewöhnlichen Frauen, richtungsweisendeMode und eine wirklich globale Perspektive, sowie ein innovativesKauferlebnis geboten.Chefredakteurin Lucy Yeomans erklärt: "Bei PORTER haben wir immerdas Ziel verfolgt, hundertprozentig aufseiten unserer 'Frau' zustehen. Das bestimmt die Art und Weise, in der wir jede einzelneStory angehen, ganz egal, ob es sich dabei um einen Artikel oderModeaufnahmen handelt oder um die Art von Veranstaltungen undMarkenerweiterungen, die wir anbieten, beispielsweise den kürzlichenLaunch von PORTERs Incredible Women Talks, und es ist fantastisch zusehen, dass dieser Ansatz ein so positives Ergebnis erzielt. DieserSinn für Nützlichkeit und das Angebot eines Service für unsere Frauwird weiter erhöht durch die Einkaufstechnologie, die unsere digitaleAusgabe zur Verfügung stellt. Sie ermöglicht Leserinnen, jedeneinzelnen Artikel, den sie auf einer Seite der Printausgabe sehen undmögen, ganz leicht zu kaufen oder zu finden."PORTERs innovativer Technologie-Einsatz erlaubt Leserinnen, direktvon den Seiten oder mithilfe der Marken-App für iPhone, iPad undAndroid in Echtzeit zu kaufen und die Lieferung innerhalb wenigerStunden zu erhalten. 78 % der Leserinnen machen von den käuflichenElementen des Magazins Gebrauch. Dies zeigt, dass wir bei PORTERverstanden haben, wie Frauen im digitalen Zeitalter tatsächlicheinkaufen und Medien nutzen wollen. Die Verkäufe der digitalenAusgabe haben sich im Jahresvergleich sogar um 45 % erhöht.Eine solide Gesamtauflagenhöhe ist das Ergebnis einer klarenStrategie beim Aufbau einer loyalen Leserschaft aus Frauen mit hohemEigenkapital (die Gesamtabonnements stiegen um 30 % imJahresvergleich), die kontinuierlich gut auf PORTERs einzigartigeZelebrierung modebewusster und intelligenter Frauen überall auf derWelt ansprechen.Tess Macleod-Smith, Vice-President of Publishing & Media bei derNET-A-PORTER-Gruppe, erklärt: "Diese jüngsten Zahlen von BPAWorldwide bestätigen, was wir bei PORTER längst wissen, nämlich dassvielbeschäftigte modebewusste Frauen heutzutage nach einerZeitschrift suchen, die interessante Inhalte zusammen mit einfachem,sofortigem Einkaufen anbietet. Die hohe Zahl der Abonnentinnen sowiedas digitale Wachstum, zusammen mit einem beeindruckenden Anstieg derGesamtauflagenhöhe, bringt uns zu Beginn des Jahres 2017 in einestarke Position, und wir prognostizieren ein weiteres Wachstum fürdie Marke PORTER, da wir unseren Ruf als Medieninnovatoren und unsereFührung auf dem Gebiet von Content und Handel weiter ausbauen."Die letzte Ausgabe von PORTER feiert "Frauen, die die Führungübernehmen" (angefangen bei Natalia Vodianova, einem russischenTopmodel, das sich zu einer engagierten Philanthropin entwickelt hat,bis hin zur britischen Architektin Amanda Levete) - einemaußerordentlich relevanten Thema in unseren Tagen, dem sich unserTeam mit Begeisterung widmet.*Seit Februar 2016 (PORTER's Publisher Statement)Redaktioneller Hinweis:ÜBER PORTERPORTER, das zum ersten Mal im Februar 2014 erschien, ist daseinzige Modemagazin für Frauen, das eine wirklich globale Perspektivebietet. Das einzigartige Luxus-Modemagazin, das von der berühmtenbritischen Redakteurin Lucy Yeomans und Publishing Director TessMacleod Smith herausgegeben und auf den Markt gebracht wird, vereintdie Vertrautheit von Print mit einem hochmodernen digitalenEinkaufserlebnis, wird in 60 Ländern in einer Auflage von 350.000Exemplaren verkauft und von der YOOX NET-A-PORTER GROUPherausgegeben. PORTER feiert und richtet sich an modebewusste,intelligente Frauen und bietet Leserinnen eine einzigartige globaleÜbersicht von Mode, Lifestyle und Schönheit. Zu den Titelstars zähleneinige der bekanntesten Frauen der Welt, von Topmodels GiseleBündchen, Christy Turlington Burns und Karlie Kloss über dasMusikphänomen Lady Gaga bis hin zu Oscar-Preisträgerin CateBlanchett. Im Jahr 2015 wurde PORTER als Print Product of the Yearbei den British Media Awards, als Game Changer of the Year beiBritain's PPA Awards und als International Magazine of the Year beiden Daily Front Row Fashion Media Awards in New York ausgezeichnet.Im vergangenen Jahr (2016) wurde PORTER als Lifestyle Magazine of theYear bei den Digital Magazine Awards ausgezeichnet und Yeomans eineAuszeichnung als eine von Folio's Top Women in Media verliehen.ÜBER NET-A-PORTERNET-A-PORTER startete im Juni 2000 und hat sich seitdem als dieführende Online-Luxusmode-Plattform der Welt etabliert. Als Pionierin Sachen Innovation erreicht NET-A-PORTER jeden Monat ein globalesPublikum von sechs Millionen Luxuskonsumentinnen, Fans und Followernüber das wöchentliche digitale Einkaufsmagazin THE EDIT und dasMagazin PORTER, das einzigartige Luxus-Modemagazin, das dieVertrautheit von Print mit einem hochmodernen digitalenEinkaufserlebnis vereint. NET-A-PORTER wird im Stil einesModemagazins präsentiert, ist berühmt für seine beispiellosenArtikel, die mehr als 450 der begehrtesten Designer-Marken der Welt,darunter Gucci, Saint Laurent, Givenchy, Valentino, Prada und StellaMcCartney, sowie mehr als 200 Schönheitspflegemarken umfassen.NET-A-PORTER setzt sich für beispiellosen Kundenservice ein undbietet einen weltweiten Expressversand in mehr als 170 Ländern an(einschließlich Lieferung am selben Tag in Manhattan, London undHongkong und Lieferung am nächsten Tag im Vereinigten Königreich, inden USA, in Deutschland, Frankreich, Australien und Singapur), einnahtloses Einkaufserlebnis über Smartphone, Tablet, PC, E-Mail undTelefon, luxuriöse Verpackung, einfache Rücknahme und einmehrsprachiges Team von Kundenbetreuern und persönlichenEinkaufsbegleitern, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zurVerfügung stehen.