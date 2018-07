Darmstadt (ots) -- "Fre:)stil", das neue Magazin für Menschen mit MS - ab sofortkostenlos verfügbar- Reisen, Yoga, Essen, Schwangerschaft - "Fre:)stil" zeigt, wieviel mit Multiple Sklerose möglich ist- Mutig und aktiv sein - Menschen mit MS teilen ihre Erfahrungenund zeigen, wie es möglich ist"Sei wie Du bist, akzeptiere Dich, trau Dich mal was!" - was sichso einfach sagt, ist häufig eine echte Herausforderung. Menschen mitMultiple Sklerose (MS) sind da keine Ausnahme. "Fre:)stil", das neueMagazin für Menschen mit MS, zeigt in seiner ersten Ausgabe aus einerneuen Perspektive, wie man mit MS selbstbewusst, mutig und aktiv denSommer lebt.Denn die warme Jahreszeit stellt Menschen mit MS besonders auf dieProbe: Hitze, Urlaubsplanung und MS-Therapie wollen in Einklanggebracht werden - praktische Tipps und eine Reise-Checkliste im Hefthelfen dabei. Das kostenlose Magazin knüpft dabei inhaltlich direktan das Internetportal www.leben-mit-ms.de an und bietet spannendeneue Inhalte in gedruckter Form. Es ist ab sofort in vielenneurologischen Praxen und Apotheken erhältlich. Zudem könnenInteressierte die Zeitschrift als Einzelheft direkt aufwww.leben-mit-ms.de bestellen. "Fre:)stil" soll künftig vier Maljährlich erscheinen.Ein Recht auf AbenteuerIm Magazin kommen Menschen mit MS wie Britta Uhing selbst zu Wortund zeigen: Es lohnt sich, mutig zu sein - denn vieles geht auch mitMS. "Ich weiß nicht, ob ich ohne Yoga heute noch so auf meinen Beinenstehen würde", sagt Britta Uhing. Die Yoga-Lehrerin lebt seit 30Jahren mit Multiple Sklerose und zeigt im Magazin ihreLieblingsübungen. Auch Samira Mousa hat sich getraut: Seit ihrerMS-Diagnose bloggt sie, kündigte 2017 ihren Job und begann eineWeltreise. Jetzt ist sie zurück und teilt ihre Erfahrungen mit denLesern. Ihr Fazit: Ob mit oder ohne MS, wir alle haben ein Recht aufAbenteuer.Essen, Lieben, Waldbaden - und ein bisschen TherapieNeben Erfahrungsberichten, die Mut machen, finden auch andereschöne Dinge des Lebens ihren Platz im Magazin. Dazu gehört gutesEssen, das nicht nur schmeckt, sondern gleichzeitig vitaminreich undgesund ist, neue Trends wie das japanische "Waldbaden", bei dem dieHeilkraft des Waldes genutzt wird, und alles, was es rund um denKinderwunsch mit MS zu wissen gilt.Reisen, lieben, leben: Vieles geht leichter, wenn man die passendeTherapie gefunden hat. Informationen zur Diagnose und Tipps zumArztgespräch dürfen im Magazin darum nicht fehlen.Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/service/newsletterÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com.Pressekontakt:Leitung Merck Media Relations +49 6151-62445Pressesprecher: -9591 / -7144 / -6328Fax +49 6151 72 3138media.relations@merckgroup.comFrankfurter Straße 25064293 DarmstadtHotline +49 6151 72-5000Original-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell