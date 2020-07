MagForce: Vor dem Durchbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Magforce":

Der innovativen Krebstherapie von MagForce ist der große Marktdurchbruch bislang verwehrt geblieben. Dank einer wachsenden Zahl von Behandlungszentren und Fortschritten in der neuen Studie für den US-Markt könnte sich das in naher Zukunft aber ändern.

Mit der NanoTherm-Therapie, in deren Rahmen Nanopartikel in einen Tumor eingebracht und mit dem selbst entwickelten NanoActivator magnetisch erhitzt werden, so dass die Tumorzellen bestenfalls vollständig



