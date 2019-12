MagForce: Aufschwung Ost?

Weitere Suchergebnisse zu "Magforce":

Eine der interessantesten Stories unter den Smallcaps in Deutschland liefert schon seit Jahren die Berliner MagForce (WKN: A0HGQF). Dies sah schon vor einiger Zeit auch der bekannte Venture Capital-Investor Peter Thiel so, weshalb er hier mit seiner Avalon Capital One GmbH einstieg.

So hält Avalon Capital One bis heute ein Viertel des Aktienkapitals und kann somit als Ankeraktionär bezeichnet werden.



