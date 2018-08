MagForce Akte: Beste Stimmung bei den Anlegern!

Vor wenigen Tagen gab es für Anleger von MagForce gute Nachrichten. Die US-Tochter konnte eine millionenschwere Kapitalerhöhung am Markt platzieren, worauf die Anleger mit Kursgewinnen von mehr als acht Prozent reagierten. Wie sich jetzt zeigt, waren die Kursgewinne nicht nur ein kurzes Strohfeuer. In den letzten Tagen kletterte MagForce immer weiter gen Norden. Auch am Mittwochmorgen stand auf dem Ticker wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.