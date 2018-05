Ab März 2019 RegioAgrar auch in Baden

Berlin (ots) - Vom 19. bis 21. März 2019 wird die E.G.E. EuropeanGreen Exhibitions GmbH auch in Freiburg im Breisgau eine regionalelandwirtschaftliche Fachmesse durchführen. Für diese RegioAgrar Badenkonnte der Veranstalter den Badischen LandwirtschaftlichenHauptverband e.V. (BLHV) als ideellen Träger und die BadischeBauernzeitung als Medienpartner gewinnen.Auf der konstituierenden Sitzung des Messebeirates erklärteHans-Dieter Lucas, einer der beiden Geschäftsführer der E.G.E., ersei sicher, dass auch im Südwesten Deutschlands der Wunsch nach einemregelmäßigen Dialog zwischen den Landwirten, Winzern und ihrenDienstleistern bestehe. Ziel sei es, auf der Regio-Agrar Baden nichtnur innovative Produkte vorzuführen, sondern mit dieser Fachmesse denDialog aller Partner zu fördern und parallel zur Leistungsschau inverschiedenen Foren interessante, ja auch brisante Themen mitanerkannten Praktikern und Wissenschaftlern diskutieren zu können.Seit ihrer Gründung 2010 hat sich die E.G.E. European GreenExhibitions GmbH zum Marktführer regionaler Landwirtschaftsmessenentwickelt. Das Unternehmen, das je zur Hälfte dem DeutschenBauernverlag und der Messe Berlin gehört, veranstaltet unter anderemdie AGRAR Unternehmertage in Münster, die Regio-Agrar Bayern inAugsburg, die RegioAgrar Weser-Ems in Oldenburg und mit ihremTochterunternehmen MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbHjährlich die Mecklenburger Landwirtschaftsmesse MeLa bei Güstrow.Zudem gelang der E.G.E. erst vor wenigen Wochen mit der RegioForstChemnitz der vielbeachtete Einstieg in ein weiteres grünesFachmessen-Segment.Pressekontakt:Astrid Wiebe - PressesprecherinLandstraße 4a,D-16833 Fehrbellin GT SandhorstTelefon: +49 (0) 33922 - 994753,Mobil: +49 (0) 171 - 7058387E-Mail: presse@regioagrar-baden.de; www.egex.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell