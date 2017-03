Maersk Container Industry veröffentlicht erweitertes Kühlcontainersystem für den kosteneffizienten Seetransport von hochwertiger Frischware

Tingleff, Dänemark (ots/PRNewswire) -Star Cool CA+(TM) beruht auf MCIs führender Technologie fürkontrollierte Atmosphäre und eröffnet hochwertigen gering atmendenverderblichen Waren wie Blaubeeren und Litschis einenkosteneffizienten Weg zu neuen Märkten.Maersk Container Industry (MCI) präsentiert eine Erweiterungseines vorhandenen Systems fürcontrolled atmosphere , um dielukrative Marktreichweite für hochwertige verderbliche Warenauszudehnen. Das Star Cool CA+(TM)-System vergrößert dieMarktreichweite von empfindlichen, gering atmenden leichtverderblichen Waren wie Blaubeeren und Litschis, die ihren Zielortdamit in optimalem Zustand erreichen, ohne beim Transport überreif zuwerden oder zu verderben.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8067651-mci-launch-reefer-container-system/Die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher nach einergroßen Bandbreite an frischem Obst und Gemüse steigt immer weiter an.Vor diesem Hintergrund bietet das Star Cool CA+(TM)-System neuekosteneffiziente Handelsmöglichkeiten für Anbauer, Reedereien undLebensmitteleinzelhändler gleichermaßen sowie mehr Auswahl undbessere Qualität für die Verbraucherinnen und Verbraucher, ungeachtetder jeweiligen Saison vor Ort."Die Nachfrage nach einer Vielzahl an Obst und Gemüse über dasganze Jahr hinweg wird immer größer", so Søren Leth Johannsen, ChiefCommercial Officer bei MCI. "Wir haben unser vorhandenes System fürcontrolled atmosphere weiter ausgebaut, mit dem speziellen Ziel,unsere Kunden dabei zu unterstützen, diese Handelsmöglichkeitenauszunutzen, indem sie weiter entfernte Märkte mit gering atmendenverderblichen Waren versorgen, die meist einen hohen Wert haben."Im Vergleich zu stark atmenden verderblichen Waren wie Bananen undAvocados erfordern gering atmende verderbliche Waren eine andereZusammensetzung der Atmosphäre im Container. Auf Grundlage seinesbewährten Star Cool CA-Systems für stark atmendes frisches Obst undGemüse entwickelte MCI in Zusammenarbeit mit Experten undausgewählten Reedereien und unter Zuhilfenahme von Datenmaterial ausden rund 40.000 weltweit in Betrieb befindlichen Star CoolCA-Einheiten die erweiterte "CA+"-Funktion."Der Einsatz einer controlled atmosphere (CA) beim Transport vongering atmenden Gütern, wie z. B. Blaubeeren, ist ein entscheidendertechnischer Beitrag dazu, verderbliche Waren in optimaler Qualität anihren Bestimmungsort transportieren zu können", erklärt BrunoDefilippi Bruzzone, Agronomic Engineer, Ph.D., Head of PostharvestUnit am Institute for Agricultural Research (INIA), La PlatinaExperimental Research Center, Chile. "Die Verwendung derCA-Technologie beim Transport - wie beispielsweise von MCIs modernemSystem - bietet zahlreiche neue Vorteile für gering atmendeverderbliche Waren wie z. B. eine Verringerung desFruchtmetabolismus, eine bessere Verfallskontrolle, eine erweiterteHaltbarkeitsdauer und einen geringeren Verlust für Anbauer undExporteure."Das Star Cool CA+-System ermöglicht Reedereien während deskompletten Transports einen direkten Zugriff auf Daten zum Zustandinnerhalb des Kühlcontainers, ohne sich dabei auf einen Drittanbietervon controlled atmosphere verlassen zu müssen. Das spart Kosten,steigert die Transparenz und bietet wertvolle konsolidierte Daten zumZustand der Fracht beim Transport.Star Cool CA+ lässt sich problemlos in MCIs StarCool-Kühlcontainer einbauen, entweder vorinstalliert ab Werk oder als"CA Ready(TM)"-Option für eine spätere Erweiterung vor Ort.- Sehen Sie in einer Animation, wie das Star Cool CA+-System dieReichweite von verderblichen Waren steigert:https://vimeo.com/206231815- Erfahren Sie mehr über Star Cool CA(TM) auf http://www.starcool.comÜber Maersk Container IndustryMaersk Container Industry A/S (MCI) entwickelt und produziertKühlcontainer, Trockencontainer und Star-Cool(TM)-Kühlgeräte für dieintermodale Industrie, darunter Frachtlinien, multinationaleObstkonzerne und Leasinggesellschaften. Die Star CoolIntegrated-Modelle beinhalten innovative Technologien wie z. B.CA(TM) (Controlled Atmosphere) und gelten weithin als dieenergieeffizientesten Kühlcontainer. Das Unternehmen beschäftigt rund5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über F&E- undMaschinenbau-Testanlagen in Dänemark, zwei Produktionsstätten inChina und eine in Chile sowie ein globales Netzwerk von 350Serviceanbietern. MCI blickt auf mehr als einhundert Jahre Traditionim Transportwesen und starke Unternehmenswerte und ist Teil von A.P.Moeller Maersk, einem integrierten Transport- und Logistikunternehmenmit mehreren Marken. Mehr Informationen unterhttp://www.mcicontainers.com