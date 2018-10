Märkte weiter in Top-Verfassung: gut 42,8 Milliarden Euro Investmentumsatz

Frankfurt/Main (ots) - In den ersten drei Quartalen 2018 wurdenbundesweit gut 42,8 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert.Gegenüber dem Vorjahresergebnis wurde der Umsatz noch einmal um über8 Prozent gesteigert. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas RealEstate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Mit gut 31,1 Milliarden Euro neues Rekordergebnis bei Einzeldeals(+11 %)- Transaktionsvolumen von insgesamt gut 42,8 Milliarden Euro- Zweitbester Investmentumsatz aller Zeiten in den ersten dreiQuartalen- Auch Paketverkäufe legen auf 11,7 Milliarden Euro zu (+2 %)- Büro-Investments setzen sich mit 44 Prozent erneut an die Spitze- Spitzenrenditen im mehreren Städten weiter gesunken- Knapp 1.300 erfasste Transaktionen- Anteil ausländischer Käufer bei rund 40 Prozent"Mit einem Investmentumsatz von gut 42,8 Milliarden Euro konntedas sehr gute Vorjahresergebnis noch einmal um über 8 Prozentgesteigert werden. Noch mehr investiert wurde in den ersten dreiQuartalen lediglich 2007, allerdings getrieben durch sehr vielegroßvolumige Portfolioverkäufe. In Einzelobjekte wurde dagegen nochnie so viel angelegt: Mit gut 31,1 Milliarden Euro konnte die erst imletzten Jahr aufgestellte Bestmarke erneut um 11 Prozent übertroffenwerden. Beim Investoreninteresse ist also von einem Rückgang bislangnichts zu spüren. Auch leicht gesenkte Prognosen für die zukünftigeBIP-Entwicklung und eine ganze Reihe globaler Krisenherde könnendaran nichts ändern. Verantwortlich hierfür ist die Tatsache, dassselbst bei einem etwas geringeren Wachstum die Arbeitslosigkeitweiter sinken dürfte, wie die aktuell veröffentlichten Zahlenbestätigen, und die Nachfrage auf den Nutzermärkten hoch bleibenwird. Die Mieten werden sich demzufolge auch in den nächsten Jahrenpositiv entwickeln, sodass sich Wertsteigerungspotenziale ergeben.Das unverändert hohe Engagement der Anleger ist vor diesemHintergrund nachvollziehbar und rational. Da gleichzeitig möglicheexterne Schocks aufgrund von außer Kontrolle geratenen Krisenherdennicht voraussagbar sind und sich damit auch nicht als Basisszenariofür wirtschaftliches Handeln eignen, ist es letztendlich keineÜberraschung, dass die Märkte weiterhin von einer großen Dynamikgeprägt sind. Daran wird sich auch im letzten Quartal des Jahresnichts ändern", erläutert Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas RealEstate Deutschland.Die mit Abstand beliebteste Assetklasse sind nach wie vorBüroimmobilien, die auf gut 18,7 Milliarden Euro und damit auf einenAnteil von 44 Prozent am Gesamtumsatz kommen. Hierzu haben mit 17,28Milliarden Euro in erster Linie Einzeltransaktionen beigetragen, dieeinen neuen Rekord aufgestellt und noch einmal um knapp 16 Prozentzugelegt haben. Diese Entwicklung wurde nicht zuletzt durch mehreregroßvolumige Deals mit Hochhäusern in Frankfurt vorangetrieben, wozuunter anderem die Verkäufe der Objekte Gallileo, Garden Tower, Polluxoder OmniTurm gehören. Auf Platz zwei folgen Einzelhandelsimmobilien,die mit knapp 8,9 Milliarden Euro fast 21 Prozent zum Resultatbeisteuern. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass alleinedie im Rahmen der Kaufhof/Karstadt Fusion verkauften Objekte für über1,8 Milliarden Euro des Ergebnisses verantwortlich sind. Das Volumenmit Einzelobjekten bewegt sich mit etwa 4,95 Milliarden Euro in etwaauf Vorjahresniveau. Eine grundsätzliche Scheu der Käufer vorRetailobjekten, wie teilweise diskutiert, spiegeln diese Zahlen nichtwider, auch wenn die einzelnen Objektklassen sicherlich etwasdifferenziert betrachtet werden müssen. Vervollständigt wird dasFührungstrio von Logistik-Investments, die auf knapp 12 Prozent (5,01Mrd. EUR) kommen. Aufgrund des großen Investoreninteresses könnte indiesem Marktsegment sogar deutlich mehr umgesetzt werden, wenn einausreichendes Angebot verfügbar wäre.Das Engagement ausländischer Investoren liegt auch zum Ende desdritten Quartals relativ stabil bei 40 Prozent. Gegenüber demVorjahreswert bedeutet dies einen Rückgang um etwa siebenProzentpunkte."Profitiert haben vor allem auch die großen deutschen A-StandorteBerlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart,die aufgrund ihrer guten Zukunftsperspektiven und spürbar wachsendenBevölkerung für die Mehrheit der Anleger immer noch die erste Wahldarstellen, insbesondere bei Büro-Investments. Mit einemTransaktionsvolumen von gut 26,2 Milliarden Euro haben sie nicht nurdas bereits außergewöhnlich gute Vorjahresergebnis um knapp 27Prozent übertroffen, sondern wieder einen neuen Rekord aufgestellt",betont Marcus Zorn, Deputy CEO von BNP Paribas Real EstateDeutschland. Unangefochtener Spitzenreiter ist Frankfurt mit 6,8Milliarden Euro (+78 %). Neben den bereits erwähntenHochhausverkäufen haben weitere prominente Abschlüsse wiebeispielsweise das ehemalige Polizeipräsidium oder das Junghof Plazazu diesem neuen Allzeithoch beigetragen."Das unverändert große Investoreninteresse spiegelt sich auch inder Renditeentwicklung wider. Gerade an den A-Standorten außerhalbder vier Top-Städte haben die Netto-Spitzenrenditen für Büroobjektenoch einmal nachgegeben. Dies betrifft Düsseldorf, wo mittlerweile3,25 Prozent anzusetzen sind, genauso wie Stuttgart mit 3,30 Prozentund Köln mit 3,35 Prozent. Der bisher alleinige Spitzenreiter Berlinmuss sich diese Position aktuell mit München teilen, wo dieSpitzenrendite auch noch einmal um 10 Basispunkte auf jetzt ebenfalls2,90 Prozent gesunken ist. Noch keine Bewegung war im dritten Quartalin Frankfurt und Hamburg zu verzeichnen, wo weiterhin 3,15 Prozentnotiert werden", ergänzt Zorn."Da das Transaktionsvolumen bislang im gesamten Jahresverlauf aufstabil hohem Niveau liegt, spricht alles dafür, dass sich der Trendauch im Schlussquartal fortsetzen wird. Dies gilt umso mehr, wenn manberücksichtigt, wie viele prominente Objekte sich aktuell gerade inVerhandlung befinden. Vor dem Hintergrund erscheint eine Erhöhung derPrognose auf einen Investmentumsatz zwischen 55 und 60 MilliardenEuro im Gesamtjahr aus aktueller Sicht angemessen, auch wenn sichvermutlich einige Großtransaktionen bis ins erste Quartal desnächsten Jahres hinziehen werden. Auch für den Jahrsauftakt stehendamit alle Ampeln bereits heute auf Grün. Bei der weiterenEntwicklung der Spitzenrenditen sind im letzten Quartal des Jahresaller Wahrscheinlichkeit nach noch einmal leicht sinkende Werte anden wichtigsten deutschen Investmentstandorten zu erwarten", fasstBienkowski die Aussichten zusammen.Pressekontakt:Chantal Schaum - Tel: +49 (0)69-298 99-948,chantal.schaum@bnpparibas.comOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell