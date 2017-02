Frankfurt/Oder (ots) - Die "Märkische Oderzeitung" ausFrankfurt(Oder) sendet Ihnen vorab eine Meldung aus derFreitagausgabe. Bei Verwendung bitten wir um eine Quellenangabe.Frankfurt(Oder) (MOZ) Das Brandenburger Vorhaben, an derUniversität Stettin gezielt polnische Lehramtsstudenten für denhiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen, hat im Nachbarland Kritikausgelöst. "Polnische Lehrer sollen die deutschen Schulen retten",titelte das Magazin "Newsweek Polska" dazu jetzt einen Bericht. Darinheißt es, dass polnische Lehrer auch wegen der Flüchtlingskrise inDeutschland gebraucht würden. "Aber wer unterrichtet dann in Polen?Vielleicht Flüchtlinge aus der Ukraine?", fragen einige derInternet-Kommentatoren.Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher hatte kürzlichbei Gesprächen mit der Universitätsleitung in Stettin vereinbart,dass dortige Lehramtsstudenten zunächst die Möglichkeit zu Praktikaan Brandenburger Schulen erhalten sollen. Die Vertreter der Unihatten dies "als Bestandteil der Internationalisierung des Studiums"begrüßt.Pressekontakt:Märkische OderzeitungCvDTelefon: 0335/5530 563cvd@moz.deOriginal-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell